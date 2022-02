Centrale nucléaire de Flamanville : "Notre enjeu est de faire durer 30 ans de plus nos installations"

Cela fait deux ans que le site de Flamanville s'y prépare. Les équipes ont construit des sur place des bâtiments entiers rien que pour ce chantier : des ateliers, des aires de stockages des magasins et même des tunnels. Le 25 mars prochain démarre le remplacement des quatre générateurs de vapeur de l'unité de production n°1.

Un défi technique

Les générateurs de vapeurs sont des pièces centrales de l'unité. La vapeur produite par ces pièces fait tourner une turbine qui produit l'électricité. Il y en a quatre par unité de production et les changer est un défi technique. Chaque générateur fait 33 mètres de long et pèse plus de 520 tonnes, soit le poids d'un avion Airbus A380. Ils ont passé 42 jours en transport fluvial, maritime puis routier et sont maintenant arrivés sur le site de Flamanville.

Chaque réacteur fait 23 mètre de long et pèse plus de 520 tonnes, soit le poids d'un avion A380. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

A partir de mars 2022, les travaux vont donc commencer. Il va falloir préparer l'unité de production, retirer les anciens générateurs de vapeur puis installer les nouveaux. "Ce sont des équipements qui sont extrêmement volumineux, difficile à manutentionner, difficiles à sortir et difficiles à installer," résume le directeur de Flamanville 1 et 2, Pascal Gosset. Pour cette période de travaux qui doit durer jusqu'à fin 2022, des équipes spécialisées dans les remplacements de générateurs de vapeur (RGV) chez EDF et GMES (Groupement momentané d'entreprises solidaires) viennent exprès sur site. En tout, ce sont près de 1 000 personnes qui vont travailler sur ce chantier.

Les anciens générateurs resteront à Flamanville plusieurs années, entreposés dans un bâtiment bétonné spécifique pour éviter toute contamination. Il seront ensuite envoyés dans un centre de traitement destinés aux composants radioactifs.

Un enjeu : doubler la durée de vie de la centrale

La centrale de Flamanville est à la moitié de sa vie. L'objectif du chantier des générateurs de vapeur et de faire durer les installations encore 30 ans. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les générateurs de vapeur actuels n'ont pas été changés depuis la construction de la centrale de Flamanville, en 1985 pour l'unité n°1 et 1986 pour l'unité n°2. "On a besoin de changer ces équipements," explique le directeur, Pascal Gosset, "parce qu'ils sont moins performants que lorsqu'ils ont été installés dont on va y trouver un bénéfice important en terme de sûreté mais aussi de performance, c'est-à-dire, d'électricité délivrée." Pour le directeur, cette opération est primordiale dans le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires "pour pouvoir prolonger de 10 ans, 20 ans voire 30 ans si c'est possible".

Le même chantier attend l'unité de production n°2 du site de Flamanville mais il devrait avoir lieu seulement en 2024.