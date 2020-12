Centrale nucléaire de Flamanville : "Notre suivi sur les dernières années n'a pas été assez fin et précis"

Alors que l'unité numéro 2 de la centrale nucléaire de Flamanville a été redémarrée dans la nuit du 11 au 12 décembre après quasiment de ans d'arrêt, le directeur du site, Patrice Gosset, revient sur les causes de cet arrêt de tranche interminable et reconnaît des failles dans l'entretien passé.

Mise en service en juillet 1986, l'unité de production d'électricité numéro 2 de la centrale nucléaire de Flamanville a été mise à l'arrêt pour sa 3e visite décennale en fin d'année 2018. Cet arrêt de tranche aurait dû durer environ six mois pour remplacer ou rénover quelques pièces maîtresses de l'installation. Mais ce n'est que dans la nuit du 11 au 12 décembre dernier, soit 23 mois plus tard que la production électrique a été relancée. Une durée anormale sur laquelle revient le directeur du site, Patrice Gosset. Entretien.

Comment expliquer cet arrêt de tranche interminable?

Patrice Gosset : Une visite décennale, quoi qu'il arrive, c'est long car il y a de gros travaux avec les épreuves enceinte et hydraulique, mais aussi le changement de gros composants. Cependant, en cours d'arrêt de tranche, nous avons constaté de la corrosion sur nos diesels de secours. Cela m'a amené à décider de faire un examen complet du matériel pour déterminer s'il fallait réaliser des travaux supplémentaires. En l'occurrence, nous en avons mené deux fois plus que prévu, ce qui explique un délai beaucoup plus long.

Cela représente également un surcoût?

PG : Evidemment. C'est une visite qui a coûté deux fois plus cher que prévu, soit autour de 30 millions d'euros. C'est beaucoup mais en regard de la possibilité désormais de produire en toute sûreté, c'est finalement peu de chose. Nous devions faire ces dépenses. Elles sont inscrites pour partie sur le programme du grand carénage financé de façon pluriannuelle sur toutes les unités de production.

Nous devons agir en temps et en heure, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années.

Comment en est-on arrivé là?

PG : Parce que notre regard sur l'installation n'était pas suffisamment précis, détaillé, et anticipé sur les dernières années. Je tiens à dire que malgré tout, nos installations sont toujours restées sûres, mais nous avons un devoir de maintenance, d'anticipation, et nous devons agir en temps et en heure ce qui n'a pas toujours été le cas avec des retards dans la maintenance durant les années de fonctionnement de l'unité, si bien que nous avons découvert les problèmes au moment de la visite décennale. Cela a ralenti notre travail.

Dans le bâtiment de production électrique, les travaux ont notamment consisté en une visite de contrôle complète de la turbine basse pression. © Radio France - Benoît Martin

Que tirez vous comme enseignements de cette situation?

PG : D'abord je suis fier des équipes d'EDF et de nos prestataires durant cette visite décennale. C'est sûr que nous devrons tout faire pour ne pas revivre une telle période. Cela nécessite que je garde la vision et la constance de nos actions pour réaliser au bon moment, sans report, les opérations de maintenance. Il faut que les équipes regardent l'installation avec plus de rigueur et de réactivité. C'est un travail quotidien et plus fin à réaliser.

Les installations ne sont qu'à la moitié de leur vie potentielle

Y avait-il une crainte à la remise en marche de l'unité?

PG : C'est vrai que lorsqu'on redémarre après une longue période, on a la crainte de fuites vapeurs ou d'autres problématiques. Fort heureusement, il n'y a eu aucun problème. Pour l'heure, nous produisons à 50% et nous atteindrons les 100% en fin de mois. Notre arrêt de tranche a été d'une durée exceptionnelle, mais nos travaux nous permettrons de produire longtemps encore. Ici à Flamanville, c'était la 3e visite décennale mais les installations ne sont qu'à la moitié de leur vie potentielle. On est tout à fait capable de produire encore autant qu'on la fait jusqu'ici, en toute sûreté.