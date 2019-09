Centrale nucléaire de Tricastin : le réacteur N°4 a redémarré

Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

On connait l'origine de l'arrêt. C'est la carte magnétique d'un capteur qui mesure la puissance du réacteur qui était défaillante.

Quatre capteurs pour mesurer la puissance du réacteur

Quatre capteurs mesurent en permanence la puissance du réacteur et l'affiche en salle des commandes. On fait varier la puissance du réacteur en fonction de la demande du réseau. Jeudi soir, un capteur était à l'essai et donc inutilisable. Un autre est tombé en panne. Il ne restait plus que deux capteurs sur quatre et donc le système de sûreté a stoppé le réacteur N°4.

Des arrêts automatiques assez rares

La carte magnétique du capteur a été réparée et le réacteur a été redémarré ce dimanche à 17 heures. Les arrêts automatiques de tranche sont assez rares. Le dernier date d'il y a trois ans.