Centrale nucléaire du Tricastin : EDF se défend après les accusations de dissimulations d'incidents

Le journal Le Monde révélait cette affaire le 12 novembre dernier : un cadre d'EDF, en arrêt maladie, a porté plainte, notamment pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. Il dénonce la dissimulation ou minimisation d'événements significatifs sur la centrale nucléaire du Tricastin. Les associations Greenpeace et CRIIRAD sont montées au créneau et ont interpellé EDF et l'Autorité de Sûreté Nucléaire sur le sujet ce jeudi lors de la Commission Locale d'Information.

"Un salarié en conflit avec sa hiérarchie"

En réponse, le directeur de la centrale nucléaire du Tricastin Cédrick Hausseguy met en doute les motivations de ce lanceur d'alerte : "c'est un ancien chef de service en conflit avec sa hiérarchie depuis plusieurs années. Il a signalé une situation de harcèlement moral à son encontre. Nous avons diligenté une enquête menée par un cabinet indépendant qui a interviewé plus de 65 salariés et qui n'a pas confirmé ce harcèlement. Il y a eu une enquête complémentaire menée en toute indépendance par l'inspecteur du travail de l'Autorité de Sûreté Nucléaire qui a abouti aux mêmes conclusions. Ce salarié a également déposé une plainte contre sa hiérarchie auprès du Parquet de Valence. Il a été débouté. Il a ensuite contesté ses conditions de reprise du travail auprès du Conseil des Prudhommes de Montélimar puis de la Cour d'Appel de Grenoble. Il a été débouté par ces deux instances judiciaires."

"Rigueur, professionnalisme, transparence" sur la centrale du Tricastin

Une quarantaine d'événements sont déclarés chaque année à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, "en toute transparence" assure Cédrick Hausseguy, le directeur de la centrale, qui souligne le professionnalisme de ses équipes. Il indique aussi qu'il existe sur place une équipe de 20 ingénieurs indépendants chargés d'évaluer en permanence la sûreté des installations et d'interpeller la direction si un événement mérite une nouvelle analyse. La direction est soutenue sur ce point par Force Ouvrière : Nicolas Roche, représentant syndical, ressent ces critiques comme "des accusations envers les salariés, tous engagés sur la transparence, la sûreté et la rigueur."

Mais c'est parfois une question de mots. Comme pour l'inondation du bâtiment réacteur 3 fin août 2018 par exemple, citée par le lanceur d'alerte dans sa plainte : "vous nous avez endormis quand vous nous avez parlé d'écoulement alors qu'il y a 10 centimètres d'eau dans le bâtiment" s'insurge le représentant de Greenpeace, Alain Volle. C'est parfois aussi une question de critères très techniques dans le nucléaire qui font qu'un événement doit être formellement déclaré ou pas. Pour le cas de surpuissance du réacteur 1 en 2017, cité par le lanceur d'alerte aussi, il n'a été déclaré qu'avec retard à l'ASN, parce que les alarmes déclenchées ne correspondaient pas aux critères précis de déclaration et il a fallu un recalcul.

Quels moyens de contrôle pour l'Autorité de Sûreté Nucléaire ?

Quand l'ASN est interpellée sur les moyens qu'elle a pour vérifier les déclarations d'EDF, elle explique mener entre 30 et 40 inspections par an à la centrale du Tricastin, de jour, de nuit, semaine et week-end. Les salariés peuvent l'interpeller, mais elle ne précise pas si le lanceur d'alerte l'a sollicitée. L'ASN a par ailleurs créé fin 2018 un portail pour des signalements anonymes et en a reçu 134 depuis, France entière.