Saint-Denis : l'Autorité environnementale attend des réponses sur le futur centre aquatique olympique

Dans un avis rendu le 18 novembre 2020, l'Autorité environnementale demande à la Métropole du Grand Paris (MGP), maître d'ouvrage du futur Centre aquatique olympique (CAO), d'apporter des précisions à l'étude d'impact menée sur l'aménagement de la "Plaine Saulnier" à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui doit accueillir cet équipement phare des JO de Paris 2024.

Le site, d'une superficie de 12 hectares, est localisé sur la commune de Saint-Denis, à l'ouest du Stade de France dont il n'est séparé que par l'autoroute A1. En plus du CAO, le projet d'aménagement de la Plaine Saulnier prévoit, à terme, la création d'un pôle sportif, d'un groupe scolaire, de 500 logements, de commerces, d'un parc d'un hectare et 140.000 mètres carrés de bureaux.

La pollution atmosphérique en question

Dans son dernier avis, l'Autorité environnement (Ae) estime que l'avancement du projet ne permet pas "d'apporter toutes les réponses attendues". Elle note que le critère d'exposition à la pollution atmosphérique "n'est pas considéré comme discriminant dans le choix des variantes d'aménagement du quartier", notamment en ce qui concerne l'implantation du futur groupe scolaire ou encore d'un terrain de sports qui serait construit à proximité de l'A86. "Le choix de cette localisation qui conduirait, s'il était confirmé, à exposer des personnes pratiquant une activité sportive à des niveaux de pollution élevés interroge", écrit l'Ae.

Des données pas assez "intelligibles"

Sur la qualité de l'Air, le projet induit une augmentation des émissions de pollution atmosphérique comprise, selon les polluants, entre 5,1% et 7,9%. "Ces augmentations sont nettement supérieures à celles présentées dans le précédent dossier (comprises entre 1,3% et 1,6%", selon l'Ae qui réclame, là encore, des informations complémentaires pour "expliquer cette réévaluation". Elle recommande plus généralement de revoir la présentation de l'étude des polluants atmosphérique et des effets sanitaires du projet afin de rendre ceux-ci "intelligibles".

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre

L'Autorité environnementale rappelle aussi que l'impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, liées à la circulation routière, a été réévalué "passant de +1,6% à +6,4%". Il est complété avec l'ajout d'une section consacrée au "bilan carbone des projets". Mais ce bilan "reste très partiel" puisqu'il prend uniquement en compte la construction du CAO et du franchissement de l'A1 et n'intègre pas les émissions liées au fonctionnement de la ZAC à terme. L'Ae recommande donc de présenter un bilan complet des émissions à l'échelle de la ZAC en distinguant les phases "jeux" et "héritage".

Sur les transports, l'Ae réclame aussi des précisions pour "garantir l'optimisation des transports collectifs durant la phase des Jeux, y compris pour les personnes à mobilité réduite et pour les jeux paralympique", alors que les lignes 16 et 17 ne seront pas prêtes pour 2024 ce qui réduira la capacité de transports en commun pour les spectateurs qui doivent rejoindre ou quitter le site olympique de Saulnier.

Le centre aquatique, un bâtiment à énergie positive ?

Les besoins liés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire de la ZAC sont estimés à 6,8 Gwh (gigawatt-heure) et ceux liés au refroidissement à 3,2 Gwh/an. Une centrale photovoltaïque est bien prévue sur la totalité du toit du futur centre aquatique, censé être un symbole de Jeux plus "verts" comme s'y sont engagés les organisateurs de Paris 2024. Mais pour l'Ae "le dossier souffre d'approximations qui doivent être corrigées". Elle souligne également que "contrairement aux versions précédentes du dossier, il n'est plus fait référence à la notion de bâtiment à énergie positive".

Début du chantier prévu en août

Les travaux de dépollution du site de la Plaine Saulnier ont démarré en octobre dernier. La demande de permis de construire pour le CAO et le franchissement de l'A1 a été déposé, officiellement, le 5 novembre 2020. Son obtention est attendue en juin 2021 et le début du chantier en août de la même année pour une fin des travaux en décembre 2023. Le coût total du chantier s'élève à 174, 7 millions d'euros.

En 2024, le Centre aquatique Olympique accueillera les épreuves de plongeon, de water-polo et de natation artistique. Les épreuves de natation se dérouleront finalement à La Défense Arena de Nanterre.