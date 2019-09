Auchan Villars : le projet d'extension de la galerie commerciale de Montravel loin d'être encore enterré

Villars, France

L'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial ne veut pas dire que tout est fini, que l'extension de la galerie marchande du centre commercial de Montravel, à Villars ne se fera pas. Au lendemain d'une audition des parties en présence la CNAC 12 septembre dernier, elle a publié sa désapprobation sur son site internet mais doit encore exposer les motifs d'ici quatre semaines environ.

Ce projet prévoir d'ajouter une galerie commerciale de 3 320 m2 devant l'actuel bâtiment en empiétant sur le parking afin de moderniser ce centre commercial qui date du milieu des années 80.

C'est sur cette base que Ceetrus, la filiale immobilière d'Auchan décidera de faire appel mais le fait que son permis de construire soit encore valable jusqu'à l'été 2022 l'encourage dans cette perspective, d'autant qu'il en va de son avenir face à la concurrence du commerce en ligne et d'autres centres commerciaux, notamment Steel qui prépare son ouverture au printemps 2020. C'est ce même contexte concurrentiel qui l'a poussé à ouvrir les dimanches matins depuis l'automne dernier.

"On empêche un acteur important de l'emploi sur le sud de département de se développer", estime le maire de Villars, Jordan Da Silva. L'élu de continuer : "Et on s'assoit sur un investissement de 20 millions d'euros, pour ce qui est du bâtiment, et 2 millions d'euros pour ce qui de la voirie".

Le projet comporte en effet un aspect routier pour fluidifier la circulation sur la RD201 et les accès à la zone commerciale avec notamment une bretelle plus directe en sortant de l'A72 en venant d'Andrézieux-Bouthéon. À cet endroit-là de l'autoroute, les voitures attendent de pouvoir sortir en se mettant sur la bande d'arrêt d'urgence. Aspect routier que les élus du Scot sud Loire mettent aussi en avant, différemment, s'inquiétant des ralentissements et des difficultés d'accès à l'hôpital Nord.

