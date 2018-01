Les promoteurs du centre commercial réclament plus d'un million d'euros aux anti-Béner pour le retard pris par le chantier à cause des sept recours déposés. L'association "Les riverains et amis de Béner" qui organise une réunion publique ce mercredi soir dénonce une "tentative intimidation".

Le temps, c'est de l'argent! Les promoteurs du magasin Ikéa et du centre commercial Leclerc, sur la commune d'Yvré-l'Evêque, près du Mans réclament plus d'un million d'euros aux anti-Béner pour le manque à gagner dû au retard pris par le chantier, à cause des sept recours déposés contre le projet. "Le but est de nous faire taire, de nous intimider et de nous impressionner", analyse Jean-Claude Querville, le président de l'association "Les riverains et amis de Béner". Pour lui, l'objectif des porteurs de projet est clair: "faire en sorte que nous retirions nos recours". La somme demandée est "disproportionnée", ajoute l'avocat de l'association qui rappelle que les recours ne sont pas suspensifs. Les travaux de construction peuvent donc théoriquement commencer.

Un procès dans un an, au plus tôt

C'est maintenant la justice qui va devoir trancher et dire si l'association aura ou non à payer ce million d'euros. "Le risque existe", confie son avocat qui assure n'avoir jamais vu pareille assignation. Le procès se tiendra, au mieux dans un an ou un an et demi. Les opposants au projet Ikéa - Leclerc sont eux, plus optimistes. "On n'imagine pas être condamnés", réagit le président de l'association "Les riverains et amis de Béner". Jean-Claude Querville explique avoir regardé la jurisprudence, c'est à dire les décisions de justice rendues dans des dossiers semblables et de ne pas avoir trouvé de trace de condamnation. Ces deux assignations "nous impressionnent un peu", reconnaît le chef de file des opposants au projet Ikéa - Leclerc. "On n'est pas totalement sereins mais assez confiants".

Réunion publique organisée par l'association "Les amis et riverains de Béner" ce mercredi 24 janvier à 20h, salle Charles Trenet, au Mans, quartier Gazonfier.

