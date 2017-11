Centre commercial: "Les Allées Shopping" à Ondres verront-elles le jour?

Le projet de méga centre commercial (100.000m² de surface de vente) "Les Allées Shopping", n'est pas mort. Il proposait des surfaces à vendre au salon MAPIC de Cannes du 15 au 17 novembre.

On le croyait enterré, mais le serpent de mer des Allées shopping refait surface au large de Cannes. Il était présent cette semaine au MAPIC à Cannes. Le MAPIC est un salon des centres commerciaux de dimension mondiale, et le projet des Allées Shopping y avait un stand. Une maquette soignée présente l'ensemble et le groupe propose toujours à la vente 100.000 m² de surface commerciale utile, 90 boutiques, 20 moyennes et grandes surfaces, 10 restaurants, 4.000 places de parking, sans compter une vague artificielle de surf, comme le montre l'affiche apposée sur son espace de vente....

Les Allées shopping ont pris la localisation "Bayonne - Ondres" © Radio France -

L'ouverture du centre commercial Ikéa l'an dernier, le retrait du groupe Auchan des Allées Shopping en octobre 2016, la saturation commerciale sur la côte basque, n'a donc pas ruiné les intentions de la SODEC.

"Le gâteau n'est pas extensible"

Le président de la Chambre de Ciommerce de Bayonne Pays Basque, André Garetta est farouchement opposé à ce projet: "Je lutterai contre cette ouverture si elle doit se faire. Nous sommes dans une situation de suréquipement commercial, on ne peut pas accepter pire", dit-il en se référant à la côte basque et au sud Landes. "Une zone de chalandise est fixe, le gâteau n'est pas extensible" avertit André Garetta qui signale que "nous serons vigilants sur ce projet".