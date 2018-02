En juillet 2015 la municipalité annonçait un immense centre commercial et de loisirs le long de l'autoroute A 72 dans la zone du Pont de l’âne. Mais le pari de réunir des commerces et des loisirs culturels dans la même zone semble difficile à tenir.

Saint-Étienne, France

Stell, ce sera demain 70.000 m² d'enseignes dans les univers de la maison, la déco, la mode et la beauté et de quoi se restaurer avec dix restaurants ( sur 3 000 m² ) . Un centre commercial qui doit ouvrir dans un an au printemps prochain. Pour le moment pas facile de savoir ce qu'il y aura dans cet immense site.

Tiger et Orchestra

Pour les certitudes il y a Leroy Merlin (nouveau concept sur 14 000 m2), Decathlon (nouveau concept sur 4 200 m2), Orchestra Prémaman (3 000 m2) et Flying Tiger Copenhagen. Kiabi et Gémo intégreront également Steel (sur 1 800 m2 chacun), dans ces deux derniers cas, il s’agit d’un déménagement. Visiblement pour ces commerces, c'est signé puisque ils s’affichent dans le dossier de presse.

On évoque également Marionnaud, une grande marque de déco, mais dans ces cas, visiblement, les négociations se poursuivent.

Promesse d’une Citée des enfants

Quant à tout l'aspect loisir et culturel, au lancement du projet en juillet 2015, les promoteurs annonçaient "une cité des enfants, en partenariat avec la cité des sciences et de l'industrie de Paris." Cette citée, c’était une manière de rassurer tout le monde et notamment les commerçants du centre-ville. Steel ne serait pas juste une zone commerciale. Mais étrangement depuis, cette cité des enfants a disparu des tablettes.

Le Planétarium dit non

Pour la remplacer le Planétarium de Saint-Étienne a été approché. Une idée très vite avortée. Steel demandait un loyer exorbitant. Le même ou presque qu'une enseigne commerciale. Bref pour le moment à part les parkings qui vont se transformer en terrain de basket le dimanche et un trotti-park ( parc pour les trottinettes) impossible de dire ce qu'il reste de non commercial dans le projet Steel.