Centre de congrès de Metz : le département de la Moselle devant la justice

Le tribunal administratif de Strasbourg étudie ce mercredi le recours déposé par Metz Métropole Moselle Congrès (M3C), la structure chargée de la construction du futur centre de congrès de Metz. M3C reproche au département d'avoir retiré son financement de 10 millions d'euros, en 2014.

Le financement du futur centre de congrès de Metz sera devant la justice, ce mercredi. Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi par Metz Métropole Moselle Congrès (M3C), la structure chargée de sa contruction. En cause, 10 millions d'euros promis par le conseil départemental qu'il ne versera finalement pas.

Au début du projet, l'enveloppe est d'un peu moins de 68 millions d'euros, la ville de Metz est celle qui contribue le plus, à hauteur de 30 millions. Suivent Metz Métropole et le département, avec 10 millions chacun. La chambre de commerce et l'état viennent compléter le tour de table.

Sauf qu'en juin 2014, Patrick Weiten, le président du département, annonce, un peu à la surprise générale, qu'il ne donnera finalement rien. La délibération est votée, en assemblée plénière, en septembre de cette même année. Et c'est précisément cette délibération que M3C entend contester devant la justice administrative.

Car au-delà du bras de fer politique entre la ville et le département, ça crée un sacré trou dans le budget. Et surtout, la copie est revue à la baisse. Le budget est finalement d'un peu moins de 57 millions, la région rejoint le cercle des financeurs et certaines surfaces sont réduites.

Pour Thierry Jean, le président de M3C, c'est presque une question de principe : "je ne peux pas accepter qu'un département se désintéresse du développement de sa ville-centre, ça c'est un problème politique. Et en tant que juriste, je considère qu'un engagement contractuel est quelque chose qu'il faut tenir. C'est la loi qui le dit. Il n'y a aucune raison qu'une collectivité se sente au-dessus du droit."

Le rapporteur public devrait préconiser l'annulation de la décision du département. Dans la majorité des cas, la justice va dans le même sens que le rapporteur public. Patrick Weiten, sollicité par France Bleu, n'a pas souhaité répondre.