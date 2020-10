Centre hospitalier de Cornouaille : l'ARS dément sa mise sous tutelle

Les organisations syndicales du centre hospitalier de Cornouaille, qui regroupe les hôpitaux de Quimper et Concarneau, annonçaient mardi la mise sous tutelle de l'établissement par l'Agence régionale de santé. Dans un communiqué ce mercredi, l'ARS dément cette information : "L’ARS Bretagne prête la plus grande attention à la situation financière du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille. Ainsi, elle accompagne l’établissement _dans le cadre d’un contrat de retour à l’équilibre_. Cela ne signifie pas que l’établissement est placé sous tutelle de l’ARS Bretagne ou sous administration provisoire." Ce contrat engage l'ARS et le centre hospitalier pour trois ans.

Le déficit prévisionnel de l'hôpital est estimé à 12 millions d'euros pour 2020. Le montant des dettes cumulées sur les six dernières années s’élèverait à 31 millions d'euros d'ici la fin de l'année. "Si la crise sanitaire va inévitablement peser sur l’équilibre budgétaire de l’établissement, les dispositifs de garantie de financement et de compensation des surcoûts liés à la COVID mis en place par le Ministère de la santé, permettent de le soutenir. Parallèlement, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille va aussi recevoir des crédits complémentaires pour couvrir les nouvelles dépenses liées au Ségur de la santé", indique l'ARS.

La direction du centre hospitalier de Cornouaille doit communiquer sur le sujet ce jeudi.