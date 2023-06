Centre hospitalier de la Côte Basque : 40 euros par mois pour la télévision en unités de soins longue durée

39,90 euros. C'est la somme que devront débourser les patients en unités de soins longue durée (USLD) du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB ), à partir du 1er septembre 2023. Elle était jusqu'alors gratuite.

L'information a été notifiée aux patients dans une note signée par le directeur de l'hôpital, Frédéric Espenel. Il y explique qu'en raison d'un "plan de déploiement des télévisions en chambre" opéré par la société HOPPEN, en délégation de service public, "l'équipement de téléviseurs dans les chambres relèvera d'un système d'abonnement mensuel".

Sans souscription, les patients n'auront plus accès qu'à une chaîne d'information et à quatre chaînes de radios © Radio France

Il s'agit ici d'une clause déterminée il y a un an et demi lors du renouvellement du marché avec le prestataire, élargissant la télévision payante aux USLD comme cela est déjà le cas dans tous les autres services, notamment pour les hospitalisations de courte durée. Sur cet abonnement, l'hôpital ne récupère pas d'argent. La somme revient à la société HOPPEN, payée par l'établissement pour gérer l'informatique destinée aux patients.

Une situation qui révolte les familles des patients, à l'image de Michel Tricard, dont la femme est atteinte de la maladie de Parkinson et est hospitalisée depuis plusieurs mois. "C'est scandaleux, s'insurge-t-il. Depuis de très nombreuses années c'était gratuit, et là il semble que le directeur offre en cadeau à une entreprise le fait de faire payer quelque chose de gratuit."

D'autant que Michel Tricard rappelle que les patientrs de ces unités sont hospitalisés pour de très longues périodes, voire pour toujours : "Ils n'ont que ça... Leur famille, et ça... Et on leur supprime."

En réponse, le CHCB explique prendre en considération les remarques et annonce une réduction de 50% sur le tarif pour les patients qui relèvent de l'aide sociale. "Les discussions sont tout à fait ouvertes , explique-t-on à la direction. Nous rencontrerons les familles pour évoquer la situation." L'hôpital se dit conscient que ce n'est pas suffisant et discute encore avec le prestataire pour changer la tarification.