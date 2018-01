Riom, France

Jacques Juste travaille dans le secteur pénitentiaire depuis 1991 : " Ca fait vingt-cinq ans qu'il y a des agressions, ça fait vingt-cinq ans qu'il y a des suicides parmi nos collègues, ça fait vingt-cinq ans qu'on est en sous-effectif, ça fait des années qu'on a des problèmes ! " Le ton est donné. Les surveillants pénitentiaires réclament des garanties quant à leur sécurité, mais aussi des garanties financières, pour rendre leur profession plus attractive : " On attire pas les gens avec les salaires qu'on touche aujourd'hui. Le dernier concours qui a eu lieu, il n'y a que 30% des gens qui se sont inscrits qui ont présenté le concours. Et parmi ces gens, il y en a 30% qui quittent le monde pénitentiaire au bout de deux ans ! " Jacques Juste est syndiqué chez FO, il est heureux qu'aujourd'hui, les syndicats aillent tous dans le même sens. Même si les négociations avec le Ministère de la Justice n'aboutissent à rien pour le moment.

Jacques Juste, surveillant pénitentiaire depuis 1991. © Radio France - François Rauzy

A Riom, les surveillants bénéficient d'un établissement flambant neuf, qui date de 2016. Mais les conditions de travail ne sont pas meilleures pour autant. Les surveillants sont pour la plupart au bord de la crise de nerfs. Ils doivent gérer des cas de détenus qui relèveraient plus de la psychiatrie que de la détention. Pourtant leurs formations dans ce domaine sont insuffisantes : " On a des formations où on survole des cas, mais il est très difficile d'envoyer des gens en formation quand on est déjà en sous-effectif... " Ce problème de sous-effectif revient très souvent dans les problèmes soulevés par les surveillants. Les prisons se surchargent mais les effectifs ne s'adaptent pas en fonction. Beaucoup de collègues de Jacques Juste cumulent énormément d'heures supplémentaires.

Pas de nouvelles négociations prévues pour le moment

Ce mercredi matin, aucune nouvelle date n'avait été annoncée pour une reprise des négociations entre le Ministère de la Justice et les trois principaux syndicats (FO, UFAP-UNSA et USGP-CGT). En attendant, Jacques Juste a un mot pour le Président Emmanuel Macron et son gouvernement, lui qui sera en visite en Auvergne jeudi et vendredi : " On attend beaucoup d'eux. Ils parlent beaucoup de dialogue social, de cohésion sociale, en attendant nous on a vu venir que la police et la gendarmerie. "