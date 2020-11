Centre -Val de Loire : la filière des travaux publics lance un appel aux maires

" Nous ne sommes pas du genre à nous plaindre souvent. Si aujourd'hui, on prend la parole, c'est vraiment qu'il y a urgence". Face à la presse, en visio-conférence, Christian Bodin, le nouveau président de la Fédération Régionale des Travaux publics, donne tout de suite le ton. Contrairement au printemps dernier, les entreprises du secteur sont au travail pendant ce confinement. Mais, il s'agit seulement de terminer des chantiers déjà engagés. Après, "ça risque d'être un grand vide" explique Christian Bodin.

On a peur pour le début de l'année 2021

La filière Travaux publics de la Région dépend à près 70 % des commandes publiques via les communes et les départements. Or, cette année, avec les élections municipales et la crise sanitaire du Covid, les appels d'offre ont fortement diminué. " On sait que les années d'élections, il y a toujours une pause des investissements. Mais, cette année, les communes sont encore plus frileuses avec la crise ." Les appels d'offres émanant des communes sont en baisse de 40 à 50% par rapport à 2019. Par conséquent, il y aura moins de chantiers dans les mois qui viennent.

Christian Bodin, Président de la Fédération Régionale des TP depuis septembre 2019 - DR

Un appel solennel aux maires

La Fédération Régionale des travaux publics lance donc aujourd'hui un appel aux maires. " Il faut que la machine redémarre et qu'on ait des perspectives pour les mois qui viennent". Elle rappelle qu'il en va aussi de l'entretien des infrastructures communales. " Une voiture, il faut l'entretenir régulièrement. C'est pareil pour les routes ou les réseaux d'eau et d'assainissement des communes" insiste Christian Bodin, "sinon, après ça coûte plus cher à réparer".

Des emplois menacés ?

Derrière cet appel aux maires, il y a évidemment un enjeu sur l'emploi. Aujourd'hui, la filière TP dans la Région compte 670 entreprises, 10.129 salariés et plus de 1.300 salariés." Dans notre secteur, on peut toujours avoir recours au chômage partiel. On a aussi notre caisse intempéries. Mais, on ne pourra pas tenir longtemps comme ça." Christian Bodin rappelle enfin que les communes pourront bénéficier, sous certains conditions, du plan de relance gouvernemental sur des projets. " Il n'y a donc pas de raison que ça ne redémarre pas".