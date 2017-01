Centre-ville de Pau : plus d'ouvertures de commerces que de fermetures l'an dernier

L'association Pau Commerces se veut rassurante quant à l'attractivité du centre-ville. Chiffres à l'appui, l'an dernier il y a plus d'ouvertures de commerces que de fermetures.

Le centre-ville de Pau est en train de remonter la pente, c'est ce qu'affirme Pau commerces réunit ce mardi matin pour un bilan annuel. L'association annonce que le ratio ouvertures / fermetures de commerces n'est pas si catastrophique que cela.

9 ouvertures de plus que de fermetures

"Pour une fois nous sommes sur un bilan positif en terme d'ouvertures" assure Philippe Coy, vice-président de la CCI Pau-Béarn en charge de la commission commerce. L'an dernier 71 commerces ont ouvert contre 62 fermetures. Depuis 2014 c'est la première fois que le centre-ville de Pau enregistre plus d'ouvertures que de fermetures. Philippe Coy explique que certaines fermetures étaient prévisibles au vu de l'évolution du commerce " l'offre commerciale qu'ils proposent au consommateur n'est plus adaptée".

Le centre-ville de Pau est un bel espace commercial— Philippe Coy de la CCI

Ces chiffres sont effectivement encourageants quand on regarde ceux des deux années passées. En 2014 le centre-ville enregistrait 89 radiations contre 79 ouvertures. En 2015 le ratio était encore plus alarmant : 86 fermetures de commerces pour 68 ouvertures.

Pour ce qui est des déménagements envisagés de la Fnac et de H&M "pour le moment rien ne s'en va" assure Philippe Coy "on est que sur de la rumeur, pour le moment tout le monde et là et fait du bon business. Je crois que même les résultats économiques de la Fnac de Pau ont été redressés [...] l'emplacement est adapté, il y a peut-être des correctifs à faire mais il semblerait qu'elle se trouve bien en centre-ville".

Lescar Soleil toujours plus fort

La zone commerciale de Lescar Soleil et Lons enregistre le plus gros chiffre d'affaire de la grande agglomération. L'an dernier elle a réalisé 353 millions d'euros contre 231 millions pour le centre-ville de Pau. L'ensemble du commerce palois élargit aux 1500 enseignes enregistre lui en 2016 un chiffre d'affaires de 551 millions d'euros.

Les soldes demain

Les commerçants palois espèrent faire de beaux chiffres d'affaires pendant les soldes, ils débutent ce mercredi 11 janvier et se termineront le 21 février. Pour en parler ce mercredi matin France Bleu Béarn reçoit le président de Pau commerces, Alexandre Zimmermann sera avec nous à partir de 8h10.

