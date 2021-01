Centres commerciaux fermés : la liste des établissements potentiellement concernés en Haute-Garonne

Jean Castex veut donner "une dernière chance" avant le confinement. Le premier ministre a donc sorti une nouvelle salve de restrictions sanitaires ce vendredi 29 janvier au soir. Parmi toutes ces restrictions, on retient notamment la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carré, et cela dès ce dimanche 31 janvier.

Pour être plus précis, les supermarchés et hypermarchés ne fermeront pas, la partie alimentaire des centres n'est pas concernée. En revanche, les galeries marchandes et les halles des grands centres commerciaux devraient elles baisser le rideau dès ce dimanche pour "limiter les brassages de population" selon le gouvernement.

10 centres concernés en Haute-Garonne

Et dans l'ex région Midi-Pyrénées, la liste des centres commerciaux menacés par ces fermetures se réduit surtout à la Haute-Garonne. 10 établissements plus précisément sont concernés si l'on se fie à la carte donnée par le CNCC, le Centre National des Centres Commerciaux. Par exemple, le village des marques de Nailloux au sud du département, qui affiche une surface d'un peu plus de 20 000 mètres carré et qui ne contient que des magasins d'habillement devrait fermer dès dimanche conformément aux annonces.

La liste des centres commerciaux potentiellement concernés par une fermeture dès ce dimanche selon les données fournies par la CNCC :

Espace Fenouillet : 77 499 mètres carré de surface plancher

Centre commercial de Blagnac : 48 586 mètres carré de surface plancher

Espace Gramont à Toulouse : 52 000 mètres carré

Hyper Casino Basso Cambo à Toulouse : 24 410 mètres carré

Grand Portet à Portet-sur-Garonne : 60 600 mètres carré

Labège 2 : 37 248 mètres carré

Nailloux Fashion Village : 22 100 mètres carré

Retail Park Espace Fenouillet : 24 000 mètres carré

Centre commercial de Roques : 53 194 mètres carré

Centre commercial de Saint-Orens :58 100 mètres carré.

À noter que certains centres commerciaux, comme les Reflets de Compans à Toulouse ou encore l'espace Saint-Georges affichent une surface inférieure à 20 000 mètres carré. Ils ne sont donc pas concernés par le tour de vis annoncé par le gouvernement.

Autre restriction annoncée ce vendredi, les jauges de fréquentation seront renforcées dans toutes les grandes surfaces à compter de lundi prochain. Les modalités devraient être précisées dès ce week-end.