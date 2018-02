Dans les Deux-Sèvres, la direction départementale des Services fiscaux porte plainte contre X après les dégradations causées par les agriculteurs en colère ces deux dernières semaines : Ces derniers ont déversé lisier, fumier et pneus devant les centres des impôts de Niort, Bressuire et Parthenay.

Niort, France

La directrice départementale des services fiscaux des Deux-Sèvres porte "plainte contre X" après les manifestations des agriculteurs deux-sévriens contre la réforme des zones défavorisées simples qui va faire perdre 9 millions d'euros aux éleveurs du département.

Dans les Deux-Sèvres, cela fait plus de 15 jours que les agriculteurs multiplient les actions, ciblant notamment les bâtiments de l'Etat : préfecture, sous-préfecture, direction départementale des territoires mais aussi les centres des impôts.

Les agriculteurs ont également visé la Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres © Radio France - Noémie Guillotin

Du lisier sur les façades des centres d'impôts

Pneus brûlés (le 26 janvier dernier, NDLR), fumier et détritus déversés, lisier aspergé sur la façade... Entre la nuit du 9 et celle du 15 février dernier, ce sont les trois Centres des impôts de Niort, Bressuire, et Parthenay qui ont été visés.

Montant estimé des travaux de nettoyage et réparations : plus de 100 000 euros sur les deux nuits d'action.

Fermeture au public la semaine prochaine

A Bressuire, après l'action du 9 février, cela faisait une semaine que le Centre des Impôts était fermé pour réparation. Avec le lisier qui s'est infiltré dans le bâtiment, il a fallu désinfecter les locaux. Jeudi, tout était redevenu normal. Mais avec l'action d'hier, il faut tout recommencer. Les agriculteurs ayant bloqué tous les accès du site avec du fumier et des détritus, les 60 agents des impôts n'ont pas pu travailler hier. Le site devrait rester fermé encore une semaine au moins. Il faut évacuer les déchets, désinfecter à nouveau les bureaux, refaire le portail d'accès au parking, et restaurer la grille d'entrée.

A Niort, les problèmes électriques liés à l'infiltration de lisier et la désinfection du centre étaient terminés. Il faut également tout reprendre. Fermeture la semaine prochaine également. Sans compter les nouveaux dégâts à Parthenay.

La facture sera lourde également pour la ville de Niort

A Niort, le maire Jérôme Baloge ne porte pas plainte. Mais les manifestations agricoles ont des conséquences financières également. Les estimations sont encore en cours.