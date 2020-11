Vosges : à Anould, l'ancienne papeterie devient plateforme logistique pour carrelage

Ceram-Industrie représente 3% du carrelage distribué en France, et alimente 400 grandes surfaces de bricolage dans tout le pays. Plus de 250 palettes expédiées chaque jour. Un marché qui se transforme à grande vitesse et qui nécessite des adaptations constantes. C'est la raison d'être de la plateforme d'Anould dans les Vosges qui sera opérationnelle dès la semaine prochaine pour le compte de sept à huit enseignes du secteur avec des délais de livraison inférieurs à ceux des distributeurs actuels.

"Les grandes surface de bricolage, ne veulent plus stocker du carrelage trop lourd et encombrant à l'intérieur des magasins" souligne Michel Tonnelier l'un des gérants de Ceram-industrie. La plateforme est un click and collect géant du carrelage. "Un client partout en France pourra choisir ses matériaux dans n'importe quel magasin et nous nous chargeons de le livrer le plus rapidement possible pour un coût maitrisé" poursuit Michel Tonnelier.

L'ancienne friche de la papeterie du Souche reprend ainsi vie. Le nombre d'emplois créés reste encore à définir. Avec ce nouveau projet Ceram-Industrie espère augmenter sensiblement sa part de marché.