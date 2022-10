Cercle des Paraiges : Bernard Serin dresse le bilan de cette première année

Le Cercle des Paraiges a trouvé sa place à Metz. Ce cercle privé sur le modèle des clubs à l'anglo-saxonne possède un bar et un restaurant réservé à ses membres dans la tribune sud du Stade Saint-Symphorien et propose des événements, conférences et rencontres. Avec 550 membres en un an, le Président du Cercle, Bernard Serin, estime que le club a trouvé son public : "Le lieu, le stade, c'était un petit peu étonnant, mais l'endroit fonctionne, explique celui qui est aussi Président du FC Metz. Le Cercle des Paraiges a été imaginé, conçu, décoré pour que le cercle fonctionne parfaitement. Le nom aussi est rentré dans les mœurs, le nom de "Paraiges" est revenu dans la lumière. C'est bien, parce que c'est une grande période de richesse et d'attractivité de notre ville et de notre région".

Une programmation riche

Au cours de sa première année, le Cercle des paraiges s'est offert une belle programmation, en proposant à ses membres des moments d'échanges avec des grands noms : Robert Pires, Edgar Grospiron, Nelson Monfort, Gad Elmaleh ou encore Jean-Jacques Alliagon. François Hollande est déjà annoncé dans les prochaines semaines.

Il fonctionne comme un réseau, dont les membres sont triés sur le volet et peuvent appartenir à différents milieux (économique, politique, culturel...). Une vente d'entreprise a d'ailleurs été récemment signée sur place entre deux membres.

Jumelages internationaux

Le cercle a aussi développé des partenariats avec d'autres cercles prestigieux, en France, mais aussi à l'étranger : le cercle Saint-James (Paris), le Cercle Gaulois (Bruxelles), le Cercle The Merode (Bruxelles), le cercle de Wallonie et le cercle Munster (Luxembourg). Ces jumelages permettent aux membres de disposer de salle de réunions ou de participer aux événements de ces cercles.

Une garden-party sur la pelouse de Saint-Symphorien

Le cercle veut continuer à insuffler cette culture des clubs privés, en incitant davantage les membres à inviter des clients lors des événements notamment, pour continuer à agrandir ce réseau. Une garden-party est déjà annoncée sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien, après la fin du championnat, pour les membres et leurs invités.