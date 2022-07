Céréales ukrainiennes : les enjeux de l'accord signé par l'Ukraine et la Russie en Turquie

L'accord tant attendu pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes, utilisées comme arme diplomatique depuis le début du conflit avec la Russie, vient d'être signé ce vendredi à Istanbul, a annoncé António Guterres, secrétaire général des Nations unies. Quels sont les enjeux de cet accord ?

L'Ukraine et la Russie, deux grandes puissances agricoles, représentent à elles seules 30% des exportations mondiales de blé. L'invasion par Moscou du grenier à blé de l'Europe le 24 février a donc provoqué une onde de choc sur les marchés, faisant flamber les prix des grains, inquiétant les agriculteurs français et faisant même planer le risque d'une crise menaçant la sécurité alimentaire de millions d'humains. En mars les prix mondiaux des denrées alimentaires ont ainsi atteint leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés", selon l'ONU, avec notamment pour les céréales "une hausse de 17,1% par rapport à février". Depuis, plus d'une vingtaine de millions de tonnes de grains (blé et maïs notamment) se sont accumulées dans les silos des ports de la mer Noire, où elles sont bloquées par les navires russes et les mines placées par les Ukrainiens pour se protéger d'un assaut de Moscou par la mer.

Si l'Ukraine et ses alliés européens ont bien tenté de pallier ces blocages par des exportations via la route et le rail, ces dernières atteignent à peine un sixième des exportations par la mer. Et aucun autre pays n'a réussi à combler le manque de grains provoqué par le conflit. Or le blé, denrée précieuse, permet de confectionner de la farine et donc du pain. Face aux risques de famines en Afrique subsaharienne, au Liban ou en Egypte, très fortement dépendants des livraisons ukrainiennes, l'ONU a demandé aux deux pays d'entamer des négociations pour ouvrir des corridors maritimes sécurisés.

Avec la Turquie pour médiateur et après d'âpres discussions entamées en juin, l'Ukraine et la Russie ont donc fini par s'entendre sur les conditions d'exportation et par signer un accord. Deux, en réalité, puisque l'Ukraine a fait savoir qu'elle ne parapherait un accord qu'avec les Nations unies et Ankara, la Russie devant signer un distinct et identique.

Que contient cet accord ?

Dans cet accord, Moscou et Kiev s'engagent à respecter la stricte neutralité de la mer Noire. Sa mise en place sera pilotée par des délégués de toutes les parties impliquées, et trois à quatre semaines seront encore nécessaires pour finaliser les détails et rendre l'accord opérationnel. L'Ukraine estime que ses exportations pourraient commencer à partir de trois ports, ceux d'Odessa, de Pivdenny et de Tchornomorsk, et espère pouvoir accroître leur nombre à l'avenir.

Un centre de contrôle et de coordination doit être établi à Istanbul. En outre, des inspections des navires devraient avoir lieu dans l'un des ports d'Istanbul, avant leur départ en direction des ports ukrainiens. Moscou veut s'assurer que les cargos n'apporteront pas d'armes à l'Ukraine avant d'aller charger les céréales.

En revanche, les négociateurs ont renoncé à débarrasser la mer Noire des mines posées par l'Ukraine, faute de temps. Les chargements seront donc escortés par des bâtiments ukrainiens jusqu'à leur sortie des eaux territoriales. Mikhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne, a averti que son pays n'accepterait aucune escorte des exportations par des navires russes, ni la présence d'aucun représentant de Moscou dans ses ports, promettant une "réponse militaire immédiate" à toute "provocation" russe. L'accord est donc précaire. Il ne sera d'ailleurs, dans un premier temps, validé que pour une durée de quatre mois, le temps de sortir les tonnes de grains accumulés. L'accord sera ensuite automatiquement reconduit, sauf contre-ordre.

La Russie n'est pas fiable, elle l'a démontré année après année

Dans le sud de l'Ukraine, certains agriculteurs regardent cet accord d'un oeil sceptique : "La Russie n'est pas fiable, elle l'a démontré année après année", a ainsi confié Mykola Zaveroukha, un agriculteur de la région, à l'AFP. Un accord peut bien être signé, "mais il serait surprenant que Moscou le respecte : pourquoi le ferait-il ?", s'interroge aussi l'analyste financier Tim Ash, un spécialiste de la région. Et même si l'accord est respecté, "les opérateurs restent très circonspects sur la capacité réelle à reprendre un rythme d'exportation et à redéployer des moyens logistiques" en Ukraine, souligne Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.