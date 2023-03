Cérémonie du guide Michelin : la restauration pèse près de 10% du PIB alsacien

La cérémonie des étoiles Michelin a lieu ce lundi 6 mars au palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Les chefs étoilés de toute la France sont attendus en Alsace. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'hôtellerie-restauration, un secteur à l'importance économique particulière en Alsace mais qui fait face à de nombreux défis.

L'hôtellerie-restauration, ce sont environ 4500 établissements en Alsace. Ils emploient 35.000 salariés.

ⓘ Publicité

Et produisent 8 à 10% du PIB alsacien, dans le top 3 donc des secteurs les plus importants pour notre région. Un poids économique qui a rattrapé l'an dernier, celui de 2019.

Mais en 5 ans, environ 300 établissements auraient quand même fermé en Alsace. Souvent des restaurants situés à la campagne qui ne trouvent pas de repreneur.

"Il y a eu quelques fermetures en post Covid de petits établissements dans les villages ou les campagnes reculées. les exploitants atteignaient un âge raisonnable, et avec la contrainte du Covid et la difficulté de ré-ouvrir par manque de personnel, certains ont préféré fermer. C'est une inquiétude pour la profession car je trouve cela triste qu'un restaurant ferme. C'est aussi une inquiétude sociétale car dans un village quand un restaurant ferme, il n'y a parfois plus de lieu de vie, donc on doit se battre pour maintenir notre maillage géographique" estime Véronique Siegel, présidente de l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Bas-Rhin.

Depuis un an les restaurateurs doivent aussi faire face à l'inflation. Le prix des matières premières a augmenté de 20%. La facture d'énergie a été multipliée en moyenne par trois dans les restaurants. Les patrons ont aussi dû augmenter leurs salariés de 16% pour espérer fidéliser une main d'œuvre toujours plus rare. Autant de coûts qu'ils ont répercuté sur l'addition. En espérant disent-ils ne pas décourager la clientèle.

Un équilibre subtil qu'il faut tenter de conserver. Car les restaurants doivent aussi souvent rembourser les prêts garantis par l'Etat, les PGE, contractés pendant l'épidémie de Covid.