Certaines mesures de la réforme du Code du travail entrent en vigueur aujourd'hui

Les cinq ordonnances réformant le Code du travail, signées vendredi par le président Emmanuel Macron, ont été publiées ce samedi au Journal officiel (JO). Certaines entrent en vigueur immédiatement.

A peine publiées, une partie des mesures s'appliquent dès aujourd'hui, c'est le cas du barème des indemnités prud'homales ou de la réforme du télétravail. Les autres, comme la fusion des instances représentatives du personnel, nécessiteront des décrets d'application, qui seront publiés d'ici au 31 décembre.

Le ministère du Travail précise que le décret concernant l'organisation et les moyens du nouveau comité social et économique (CSE), instance fusionnant les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit être encore discuté avec les partenaires sociaux.

Même si elles entrent en vigueur immédiatement, ces ordonnances devront, pour être pérennisées, être ratifiées par le Parlement. Première étape devant les députés au cours de la semaine du 20 novembre.