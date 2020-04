Certaines usines comme Bel à Évron tournent à plein régime malgré la crise

Si certaines usines sont fermées depuis le début du confinement, l'industrie agro-alimentaire, elle, fonctionne toujours. Et même à plein régime pour certaines entreprises. C'est le cas de l'usine du groupe Bel à Évron en Mayenne. Cette usine produit les fameux mini-Babybel et les commandes pour la France et l'Europe sont en forte augmentation depuis quelques semaines.

Environ 200 tonnes supplémentaire à produire sur les prochaines semaines. Alors, pour assurer ces commandes, l'usine Bel d'Évron qui fonctionne déjà 24 heures sur 24 la semaine a décidé de rester ouverte trois jours fériés dont ce lundi de Pâques. Il devrait y avoir ensuite le vendredi 8 mai et le jeudi de l'Ascension.

Depuis le début du confinement, les mesures de précaution ont été prises (masques, gants, distance entre les ouvriers, parois de Plexiglas...) Les conditions de travail sont tout à fait satisfaisantes selon plusieurs salariés contactés par France Bleu Mayenne.