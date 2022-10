"Certains arrêtent la moitié de leur flotte" : un syndicat de transporteurs inquiet en Champagne-Ardenne

Depuis le début du mouvement de grève dans les raffineries et dépôts de carburants, les routiers ne sont pas prioritaires pour s'approvisionner et ils deviennent même indésirables dans certaines stations services. "Les entreprises de transport ont des cuves, mais elles ont beaucoup de mal à s'approvisionner et après, dans les stations services des grandes surfaces, très souvent les poids lourds sont refusés aux pompes. Ce qui est quand même hallucinant parce que les poids lourds livrent les magasins et les magasins ne laissent pas l'accès aux pompes. On marche sur la tête", explique la secrétaire générale de l'OTRE, l'organisation des transporteurs routiers européens, en Champagne Ardenne.

Longue file d'attente aux stations spécifiques pour routiers AS24

"J'ai des entreprises adhérentes, elles arrêtent la moitié de leur flotte aujourd'hui ! Et pour toutes les activités, que ce soit le frais, le non frais ou les betteraves c'est très tendu", alerte encore Caroline Caire qui multiplie les coups de fil avec la préfecture de la Marne depuis plusieurs jours. Et qui demande à ce que les routiers soient prioritaires pour livrer les magasins.

Tous les camions de l'entreprise de transport Jaltrans à Châlons-en-Champagne continuent de rouler mais l'inquiétude monte chez la directrice Delphine Ouleur : "j'ai mis une semaine et demi à avoir un porteur de 32.000 litres !" Elle a déjà vu son budget carburants augmenter de 30%, car il y a les difficultés d'approvisionnement et l'explosion des coûts.

"On doit faire attention aux heures de conduite, aux livraisons des clients" -- un routier

Certains de ses chauffeurs vont faire le plein dans les stations spécifiques pour les routiers appelées AS24 mais là aussi c'est la galère. A la station AS24 de Reims ce mercredi 12 octobre, il fallait compter entre deux heures et trois heures d'attente. Et pour David, chauffeur routier, l'usure commence à se faire sentir : "on doit faire attention aux heures de conduite, aux livraisons des clients... pour les nerfs ça commence à être pénible parce que parfois on fait deux heures de queue et quand on arrive il y a plus de gazole dans les pompes ! on doit réfléchir à ça tout le temps".

De son côté, Alexandre, chauffeur routier basé dans le Maine-et-Loire, note que pour la première fois, certaines stations AS24 sont à sec. Sur l'application de son téléphone, il voit les stations : Troyes, Châlons-en-Champagne vides et il ne restait que Reims notée en bleu.

