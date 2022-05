"Certains jours on est rationnés", les écoles du Mans vigilantes face à la pénurie de papier

Le prix du papier augmente depuis plusieurs mois et les stocks sont plus rares. Au Mans, les écoles sont sur leurs gardes, "il faut qu'on soit plus vigilant jusqu'à la fin de l'année."

Au collège Léon Tolstoï du Mans en 2021 on commandait une ramette de papier pour 1euro 90, contre 3 euros 21 en avril 2022, constatent la gestionnaire Maryse Lledo et le principal Antoine Coué.

Avec la hausse du coût des matières premières, le prix du papier enfle depuis plusieurs mois et les stocks se font plus rares. Parmi les établissements impactés, les écoles, qui utilisent pour certaines des centaines de milliers de feuilles par an. Au Mans, les établissements s'adaptent.

Une hausse du prix jamais vue "depuis 15 ans" pour les gestionnaires

4 euros 10 pour une ramette (un paquet) de feuilles A4, ça ne parait pas beaucoup mais ça pèse quand on utilise 400 000 feuilles par an. C'est le cas du collège et lycée Saint-Louis au Mans. "Avant on commandait la quantité de papier souhaitée", explique la gestionnaire Émilie Renoust, gestionnaire au collège Saint-Louis. "On pouvait recevoir à peu près 300 ramettes sans problème en 48 heures."

Au collège et lycée Saint-Louis au Mans, "avant on pouvait commander 300 ramettes de papier sans problème" mais en 2022 ils sont parfois rationnés à 50 par commande. © Radio France - Solène Gardré

Mais aujourd'hui le marché du papier est plus tendu, "en fonction de quand on passe la commande, certain jours on peut être rationnés à 50 ramettes et on est plutôt livrés sous cinq ou six jours." Le prix aussi a augmenté et est monté à "4 euros 10, je n'ai pas vu ce niveau de prix depuis 15 ans", constate Emilie Renoust.

Du coup, il a fallu demander aux enseignants de faire attention "pour qu'ils soient conscients du problème et qu'ils limitent les photocopies vraiment au besoin", explique la gestionnaire. "Il faut qu'on se projette pour être plus vigilant et tenir jusqu'à la fin de l'année", complète le directeur de l'établissement Richard Lajoinie.

Le numérique à la rescousse

Au collège Léon Tolstoï du Mans, on constate aussi cette augmentation. "1 euro 90 en 2021 contre 3 euros 21 en avril 2022", note la gestionnaire Maryse Lledo. Le principal Antoine Coué ne ressent lui pas le besoin pour l'instant de limiter la consommation de papier "à partir du moment ou il y a une utilité derrière pour les élèves". Il met en avant la place grandissante des devoirs en ligne pour consommer un peu moins de papier, une pratique déjà en place car "elle s'est énormément développée lors du confinement : on ne travaillait que comme ça !"

L'économie passe par des gestes du quotidien "par exemple avec ce photocopieur reçu il y a deux semaines", montre le principal. "Même si on ordonne l'impression depuis son bureau, il y a un code à faire sur la machine et les feuilles ne sortent pas tant qu'on est pas devant le photocopieur." Ce qui permet d'éviter les oublis de copies "et de ne plus faire de gaspillage du tout", conclut Antoine Coué.