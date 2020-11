Certains maires de Loire-Atlantique et de Vendée soutiennent l'ouverture des commerces de proximité

Après les Herbiers en Vendée, certains maires de Loire-Atlantique soutiennent également l'ouverture des commerces de proximité jugés "non essentiels" pendant le confinement. Par des arrêtés municipaux ou des lettres ouvertes, ils demandent au gouvernement plus de souplesse.

Les petits commerces contre les grands. La fronde prend de l'ampleur en Loire-Atlantique et en Vendée. Un nombre grandissant de maires dénoncent une concurrence jugée déloyale entre les petits commerces "non essentiels" et la grande distribution autorisée à ouvrir pendant le confinement alors qu'ils vendent parfois les mêmes produits.

La maire de Nantes écrit à Jean Castex

A Nantes, Johanna Rolland signe une lettre ouverte avec d'autres maires de grandes villes de France comme Rennes, Toulouse, Lyon ou encore Lille. "Nous vous demandons de travailler rapidement à une solution permettant de prendre en considération cette demande légitime d’équité de traitement", écrivent-ils. Le maire de Pornic, Jean-Michel Brard se joint quant-à-lui aux signataires de la lettre ouverte lancée par l'association Villes de France, elle aussi adressée au Premier ministre.

Le maire de Saint-Nazaire s'adresse au préfet

A Saint-Nazaire, David Samzun écrit au préfet de Loire-Atlantique. "Les commerces de proximité sont parfaitement aguerris à faire respecter les mesures sanitaires", écrit-il avant de qualifier la fermeture des petits commerces de "paradoxe incompréhensible". Franck Louvrier à la Baule-Escoublac s'adresse lui au ministre de l'économie Bruno Le Maire et dénonce une "discrimination".

Des arrêtés municipaux contraires au décret

Dans notre région la fronde est partie de Vendée aux Herbiers. Vendredi la maire de la commune Véronique Besse a pris un arrêté municipal autorisant l'ouverture des commerces "non essentiels". Ils sont en effet restés ouvertes une partie de la journée d'hier mais le préfet de Vendée menace de saisir la justice administrative pour faire suspendre et annulé ce traité. En Loire-Atlantique, le maire de La Grigonnais, Gwenaël Crahes, a également pris un arrêté municipal autorisant l’ouverture du coiffeur.