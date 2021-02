Certains restaurants du Hainaut ont rouvert à titre dérogatoire en tant que "cantine" d'entreprises

En entrant au Pilote à Prouvy, il faut évidemment passer par la case gel hydroalcoolique, mais aussi montrer patte blanche, en tout cas la preuve qu'on fait bien partie d'une entreprise qui a réservé des places pour ses salariés entre 11h30 et 14h30.

Laurent, attend avec gourmandise son aumônière de poisson, le salarié du BTP mange avec 3 collègues installés en quinconce sur une grande table, les 4 autres ont du prendre la table derrière, mais c'est déjà bien pour lui qui était abonné aux sandwichs et plats à emporter seul dans son bureau depuis des mois

C'est agréable, ça permet de couper avec la phase travail, ça fait une vraie pause. On va enfin pouvoir retrouver des menus un peu plus agréables, ce sera meilleur pour notre santé, et puis c'est surtout se poser et discuter entre collègues, ça reste convivial malgré tout

Entre chaque table au moins 2 mètres, le masque obligatoire jusqu'à l'arrivée des boissons, le paiement se fait à table pour éviter les queues au comptoir, mais pas de quoi refroidir Jean Louis qui vient pour la deuxième fois

Derrière le comptoir Maxence, grand sourire aux lèvres apprécie aussi cette réouverture partielle, après presque 4 mois de chômage partiel, il est content de retravailler "ça fait du bien au moral".

Tous les salariés ont repris le travail 2 ou 3 jours par alternance explique Frédéric Bartoli le cogérant qui souffle un peu avec cette reprise , il espère atteindre rapidement les 48 couverts autorisés en attendant le retour des 118 du restaurant

c'est une double bouffée d'oxygène en tout cas on l'espère, premièrement financièrement parce que tous les restaurants souffrent, et aussi socialement pour les équipes. On en profite tant que c'est possible en espérant que ça dure le plus longtemps possible