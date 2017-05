Tours : l'entreprise Certésens améliore les produits grâce aux sens

L'entreprise Certésens, basée aux deux lions à Tours, est une spécialiste du marketing sensoriel. Ce type de marketing vise à utiliser les sens des consommateurs pour qu'il soit plus enclin à acheter.

L'entreprise Certésens, basée dans le quartier des deux lions, à Tours, a fait ses portes ouvertes ce week end. L'occasion de se pencher sur sa spécialité : le marketing sensoriel, un type de marketing qui passe souvent inaperçu. Et pourtant, tout le monde y a affaire chaque jour ou presque.

Qu'est-ce que le marketing sensoriel ? C'est utiliser les sens du consommateur pour le mettre dans les meilleures conditions pour acheter. Par exemple, bon nombre de magasin de vêtement diffuse des parfums dans ses rayons. Le consommateur, via l'odorat, se sentira mieux dans le magasin et sera dans de meilleures dispositions pour acheter. Il y a des milliers d'autres exemples.

Un intérêt pour les industriels

L'intérêt ? "Ça ouvre de nouvelles voies pour toucher le consommateur", explique Matthieu, de Certésens. "Aujourd'hui, on peut se différencier de ses concurrents non plus grâce à une campagne de publicité, mais en diffusant des odeurs, ou en changeant les lumières de son magasin."

Une "manipulation" ?

Alors forcément, jouer sur les émotions sensorielles pour mieux vendre, cela peut paraitre manipulatoire. "On peut voir les choses de deux manières différentes. Soit on considère que c'est de la manipulation, soit on considère qu'en utilisant les sens des consommateurs, on a plus de chance de créer un produit qui lui corresponde vraiment."

Parmi les entreprises qui ont travaillé avec Certésens ces derniers temps, on note Alstom, L'oréal ou encore Toyota.