Ces actions contre le gaspillage alimentaire menées par les grandes surfaces près de La Rochelle

Des paniers de légumes à tarifs réduits, des promotions de -30% sur la viande, des dons à la banque alimentaire… Ces actions contre le gaspillage alimentaire ont permit à l'Hyper U de Beaulieu, près de La Rochelle, de faire partie des 10 premières enseignes à recevoir le label national anti-gaspi de l'Association Française de Normalisation. Avec ses trois étoiles, l'équipe du magasin atteint le niveau "parfait" tout en permettant à sa clientèle de faire des économies.

Des actions écologiques et économiques

Avec toutes ces actions, l'Hyper U de Beaulieu touche une clientèle sensible à la cause écologique, notamment du côté des fruits et légumes. "Se sont des produits qui faisaient essentiellement partie de lots, le client n'achète pas toujours par lots comme il y en a beaucoup, donc on les sépare dans plusieurs petits paniers qui coûtent 2,50 euros", explique Mathias Burès, directeur du magasin.

Justement, dans le rayon des fruits et légumes, Jeannine pose un brocoli pour favoriser ce fameux panier, "il y a un artichaut, une tomate, une mangue, bon elle est un peu abimée, mais je la découperais, des bananes, des pommes, il y a de quoi manger", détaille la cliente. Jeannine préfère acheter ces produits car elle sait que si elle ne le fait pas "ils seront jetés car périmés, il faut vraiment arrêter d'acheter pour ne pas consommer, avec tout ça je vais pouvoir me faire des salades et des compotes".

Près du rayon viande dédié aux promotions, c'est l'argument économique qui compte, "évidemment ça me fait plaisir car je me dis que ce n'est pas gâché, mais je fais ça surtout pour mon porte monnaie", dit Clotilde qui achète deux steaks à -30%.