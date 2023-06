Ces avantages que proposent des communes de l'Yonne pour recruter des surveillants de baignade

Selon le syndicat national du secteur, il manque 5.000 maitres-nageurs sauveteurs au niveau national. Et l'Yonne ne fait pas exception. Dans l'Yonne, Auxerre, Sens et Joigny n'ont pas de difficulté à recruter, en revanche, les petites communes en zone rural oui. Exemple à la communauté de communes du chablisien qui cherche depuis mars deux surveillants pour les baignades de Mailly-la-ville et Vermenton. Jean-Dominique Franck, le maire de Vermenton : "tous les ans, c'est la croix et la bannière. Nous avons lancé le recrutement en mars et nous n'avons eu aucune réponse positive. Donc les baigneurs qui viendront (évidemment) se baigneront à leurs risques et périls, c'est indiqué sur des panneaux de part et d'autre de la baignade."

Logement offert et cours payants

Ces postes aux 35 heures sont payés 1.500 euros net, avec possibilité de logement gratuit. C'est aussi un avantage que propose la commune de Bléneau qui, elle, a trouvé un candidat explique le maire Alain Drouhin : "Si on veut avoir un maître-nageur de qualité et qu'il revienne (ndr : d'une année sur l'autre) il doit se trouver dans de bonnes conditions. Nous lui offrons un logement gratuit, nous lui donnons la possibilité de donner des cours à titre privé le matin et on le paie dans le haut de la catégorie des maîtres-nageurs. Sinon, nous n'aurions pas de maître-nageur qui vienne, surtout dans un village rural."

"On fait des ponts d'or aux médecins, et maintenant aux surveillants de baignade"

Jean-Dominique Franck à Vermenton confirme que "maintenant les recrutements sont difficiles dans plein de domaines, les médecins on leur fait des ponts d'or pour qu'ils viennent s'installer et pour qu'ils restent. Et maintenant, ça devient la même chose pour les surveillants de baignade. La Bourgogne est moins attractive que le sud-ouest. On a régulièrement des gens qui nous disent qu'ils préfèrent aller à Anglet ou à Bayonne plutôt que Vermenton ou Mailly-la-ville."

Depuis un décret du 3 juin, l'Etat autorise les titulaires du brevet de sauvetage aquatique à surveiller seuls une baignade. Jusqu'ici la loi prévoyait qu'ils soient encadrés par un maitre nageur-sauveteur.

Un week-end contre la noyade à Saint-Florentin

Face aux risques de noyades, le centre nautique de Saint-Florentin, le Flow, organise le week-end des 24 et 25 juin des évaluations gratuites pour les enfants : ils pourront notamment obtenir leur "pass nautique" et les "savoir nager en sécurité" et "savoir nager en milieu naturel", les mêmes tests que ceux pratiqués par l'Education Nationale.