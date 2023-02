Ces communes du Loiret font-elles des économies budgétaires sur les menus des cantines ?

"Rôti de dinde LBR sauce normande, Purée de céleri, Cantal AOP, et fruit, mais il n'y a pas d'entrée....", les yeux rivés sur son ordinateur, Emelyne Penot analyse le menu de la cantine . Sa fille est scolarisée à l'école Louis Gallouedec à Saint-Jean-de-Braye et depuis le retour des vacances de la Toussaint, les menus ont changé.

"On s'est rendu compte que les menus étaient passés de cinq à quatre composantes", explique cette élue de l'association des parents d'élèves. Un phénomène qui touche les cantines des écoles de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-Braye, Semoy et La Chapelle-Saint-Mesmin.

Avant, un menu était composé de cinq produits : entrée, plat, accompagnement, produit laitier et dessert. Mais depuis plusieurs semaines, l'entrée, ou le produit laitier ne figure plus sur les menus.

"Des enfants se plaignent d'avoir faim"

Dans les écoles de Saint-Jean-de-Braye, les parents n'ont pas été informés officiellement de ce changement selon Emelyne Penot : "Des parents nous ont alertés que leurs enfants se plaignaient d'avoir faim lorsqu'ils rentraient de l'école. Nous avons regardé les menus et c'est là que nous avons constaté ces modifications".

Les parents ont alors questionné la municipalité : "On nous a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure expérimentale pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais on n'y croit pas, c'est forcément une question de budget, la mairie nous ment", dénonce la parent d'élève.

Une mesure pour lutter contre le gaspillage...

De son côté, la mairie rétorque "Oui certains produits ont subi de fortes hausses de prix, en raison du contexte économique, mais c'est secondaire. La raison essentielle, c'est la lutte contre le gaspillage, qui s'inscrit dans la loi EGALIM ", assure Olivier de la Fournière, premier Adjoint à la mairie de Saint-Jean-de-Braye.

Toutefois l'élu le reconnaît, il y a eu des manquements au niveau de la communication avec les parents d'élèves, mais il tient à rassurer "Nous allons en parler dans notre prochain bulletin municipal et nous ferons de la pédagogie".

.... ou pour faire des économies ?

Cette gestion de ce changement diffère en fonction des communes. A La Chapelle-Saint-Mesmin, la maire, Valérie Barthe-Cheneau a aussitôt annoncé la mesure auprès des parents d'élèves en conseil d'école : "L'alimentation des enfants c'est un sujet important pour les parents, il faut les rassurer rapidement".

Et l'élue ne nie pas le contexte d'inflation : "On leur a expliqué que le prix des produits avait énormément augmenté. Le passage à quatre composantes permet de limiter les coûts tout en proposant des repas qui restent équilibrés et adaptés aux besoins nutritionnels des enfants".