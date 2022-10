Ces communes du Territoire de Belfort qui éteignent, diminuent ou remplacent l'éclairage public

Les communes face à la hausse des prix de l'énergie. D'après l'Association des maires de France , les dépenses énergétiques ont flambé jusqu'à 300% dans certaines communes (voir document plus bas). Conséquence de la guerre en Ukraine et de la reprise post-Covid 19. Les maires suivent le même mot d'ordre que tous les Français : consommer moins pour dépenser moins, avec par exemple l'extinction de l'éclairage public la nuit. De plus en plus de communes s'y mettent dans le Territoire de Belfort, chacune à leur façon.

ⓘ Publicité

loading

Plusieurs modèles possibles

La première commune de plus de 3 000 habitants à avoir eu l'idée lumineuse d'éteindre son éclairage public, c'est Danjoutin. Lumières éteintes à partir de minuit, depuis 2016, et dès 23h depuis quelques jours. "On avait un budget de l'ordre de 54 000 euros sur l'éclairage public, et on est passé à 30 000 euros aujourd'hui", précise le maire EELV, Emmanuel Formet, qui salue "un gain net du point de vue budgétaire" puisque sa commune n'a pas eu besoin d'investir dans de nouveaux équipements.

loading

Grosmagny va éteindre la nuit à partir du 8 novembre, et veut passer à un éclairage LED. Ces diodes consomment moins qu'un lampadaire classique. "Le simple fait de passer en LED, c'est plus de 50% de consommation électrique en moins, ce qui va représenter 4 000 euros par an" à Grosmagny, précise Éric Oternaud élu régional écologiste et conseiller municipal.

Parmi ces communes, Bavilliers fait figure d'exception. Son maire LR, Éric Koeberlé, refuse l'extinction des feux. "Nous avons mis en place un dispositif de vidéoprotection avec une trentaine de caméras dans la commune", rappelle-t-il. "Si nous éteignons totalement la lumière la nuit, ces caméras ne voient plus rien et n'ont plus aucun intérêt." La mairie a donc remplacé pratiquement tout l'éclairage par des LED, dont elle baisse l'intensité de moitié la nuit. Ce qui lui permet de contrer la flambée des prix de l'électricité.

loading

À partir du 15 novembre, l'éclairage public sera totalement coupé, dans les rues de Belfort , entre 1h et 5h du matin. Il va aussi être coupé entre 23 h et 5 h du matin à Héricourt, sauf sur les grands axes et aux entrées de la ville. Extinction partielle entre 23 h et 5 h du matin également à Offemont.