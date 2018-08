Il y a en Limousin des entreprises qui, sans faire parler beaucoup d'elles, connaissent un grand succès. Gros plan ce matin sur Sièges d'Argentat. Elle fabrique des sièges, canapés et sofas, des tables, qui meublent aujourd'hui les salons les plus prestigieux.

Argentat, Corrèze

Sièges d'Argentat a 40 ans cette année. Elle a été créée par René Lapeyre. C'est son fils Pascal qui en est maintenant le dirigeant. Tout est dans son nom. Elle est installée à Argentat, depuis l'origine dans les mêmes locaux, et fabrique des sièges essentiellement. Elle compte une quinzaine de salariés à son atelier plus des commerciaux. Une petite entreprise donc mais qui a désormais tout d'une grande. En 40 ans Sièges d'Argentat a su s'imposer dans le monde du luxe.

Sièges d'Argentat travaille les tissus et cuirs les plus luxueux, parfois apportés directement par ses clients © Radio France - Philippe Graziani

Son plus gros client l'an dernier a été Cartier

Car Sièges d'Argentat a une clientèle des plus prestigieuses. "On travaille par exemple avec des hôtels de prestige comme le George V à Paris, souligne Pascal Lapeyre. On a travaillé avec le Crillon. On vient aussi de livrer la suite présidentielle du Lutétia qui est en fin de rénovation". L’État est aussi client. L'entreprise va par exemple fournir les meubles de la nouvelle ambassade à Téhéran. Les entreprises de luxe ont presque toutes des meubles made in Argentat. Le plus gros client 2017 de l'entreprise a été Cartier. Il y a aussi Chanel ou Dior qui a utilisé un siège de l'entreprise pour sa dernière publicité.

La marque d'Andrée Putman

Outre sa propre marque, D'argentat, l'entreprise a racheté la marque Écart International créée par la designer Andrée Putman à qui l'on doit notamment l'habillage du Concorde. "Elle avait acheté les licences des grands maîtres du début du 20ème siècle. Et aujourd'hui nous sommes donc propriétaires des plus belles signatures de tout le catalogue de la genèse du mobilier contemporain". Pascal Lapeyre espère que tout ceci ouvrira à Sièges d'Argentat les portes de la renommée. "Mon ambition est de faire qu'Ecart International devienne la maison de luxe qu'elle doit être". En attendant il souhaite mieux faire connaître localement l'entreprise. Sièges d'Argentat ouvre ses portes régulièrement aux visiteurs.

Pour visiter Sièges d'Argentat s'adresser directement à l'entreprise ou à l'office du tourisme Vallée de la Dordogne ou ici