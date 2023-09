Ces entreprises sarthoises ont adopté la semaine de quatre jours

Travailler uniquement quatre jours par semaine mais conserver le même volume horaire et le même salaire que si on travaillait sur cinq jours, c'est le principe de la "semaine de quatre jours" mise en place par certaines entreprises. Comme ces deux exemples sarthois.

"Aucun inconvénient"

Manon a 27 ans, elle est salariée d'Eden Esthétique, un salon de beauté et de massage à Sargé-lès-le-Mans depuis six ans. Quand on lui demande les inconvénients de travailler sur quatre jours au lieu de cinq ? "Aucun... je cherche, mais non, je n'en vois aucun". Pourtant, elle travaille toujours 35 heures, mais concentrées sur quatre jours.

Les journées peuvent donc être longues, neuf heures de travail par jour en moyenne, de 9h à 19h ou de 10h à 20h, mais qu'importe : "on fait des plus grosses journées, certes, mais on a une journée de repos en plus dans la semaine... de VRAI repos ! et ça, c'est très précieux !" Surtout que l'amplitude horaire est moins difficile à supporter dans ces conditions : "on travaille mieux, on est plus reposés, et puis quand on est au travail, faire une ou deux heures en plus, au final... quand on voit ce qu'on y gagne !". Elle a cinq semaines de congés par an, mais gagne 47 jours de repos grâce à cette organisation du travail, où elle travaille donc deux jours d'affilée (mardi et mercredi), puis fait une pause (jeudi), et retravaille deux jours (vendredi et samedi) avant d'être en congés le dimanche et le lundi.

Manon aurait du mal à quitter l'entreprise et encore plus à retravailler sur cinq jours "j'encourage toutes les entreprises qui le peuvent à le faire, pour le salarié, c'est top!"

La patronne d'Eden Esthétique, Jennifer Landais, et l'une de ses salariées, Manon. © Radio France - Milena Aellig

Mais pour les clientes aussi, abonde Jennifer Landais, la patronne : "avant, les horaires étaient beaucoup plus compliqués. Or, les esthéticiennes, c'est comme les coiffeuses, on aime bien avoir la sienne, car on apprécie son coup de main, son écoute... Et donc les clientes savent toujours quels jours leur esthéticienne préférée est présente."

La semaine de quatre jours a également largement simplifié la gestion quotidienne de l'entreprise : les plannings sont moins longs à faire, le chiffre d'affaires est au rendez-vous. Si les salariées le souhaitent, elles peuvent repasser sur la semaine de cinq jours, mais aucune n'en a fait la demande, alors que cela fait dix ans que Jennyfer a mis en place cette organisation.

La crise du carburant comme élément déclencheur

Du côté de Ma Belle Maison, une entreprise de BTP sarthoise, spécialisée dans la rénovation d'intérieur, c'est la crise du carburant qui a agi comme élément déclencheur. Pol Bourdel, le fondateur : "Mes salariés revenaient travailler juste le vendredi matin. Mais avec un carburant à deux euros le litre, ce n'était plus possible, et on a décidé d'adopter ce fonctionnement."

Là aussi, les journées ont été rallongées, les sept salariés sont sur les chantiers de 8h à 17h15, mais bénéficient d'un week-end de trois jours toutes les semaines, puisque le vendredi est entièrement libéré.

Pol Bourdel, fondateur de Ma Belle Maiso, Franck Bourdé, peintre décorateur, et Toulouse, chien. © Radio France - Milena Aellig

Côté entreprise, de grosses économies ont donc été faites grâce à cette journée dégagée, 20% de frais de carburant en moins. La seule inquiétude ? Le temps de séchage des peintures et enduits qui pouvait poser un problème. Mais une bonne anticipation a permis de surmonter cette difficulté, confirme Franck Bourdé : "Quand j'arrive sur le chantier, je sais exactement ce que je fais, je suis plus efficace".

Côté salarié, Franck Bourdé ne veut plus revenir en arrière : "le vendredi, mes enfants sont contents, car je peux les emmener à l'école. Je fais aussi la restauration de ma maison, donc je peux avancer sur le chantier. Et j'ai aussi une association dans le moto dans laquelle je m'investis. Je peux donc gérer tout ça ! Moi, je sais que je suis moins stressé. Plus de temps libre à la maison, forcément ça joue sur le moral et ça fait du bien !" Une tendance que suivent beaucoup de salariés de Ma Belle Maison, la plupart se sont investis dans des associations sur leur temps libre, témoigne Pol Bourdel.

Près de deux tiers des français se déclarent favorables à la semaine de quatre jours.