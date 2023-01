CES : le numérique toujours à la pointe en Bretagne notamment autour de Rennes et Saint-Malo

Le CES de Las Vegas c'est la grand messe annuelle des technologies et de l'électronique. 200 start up françaises y sont présentes, dont six bretonnes. Le poids du numérique en Bretagne, et notamment en Ille et Vilaine, o en parle avec le directeur du Pool, l'association qui chapeaute la French Tech Rennes/Saint-Malo.

ⓘ Publicité

C'est quoi le Poool ?

Alors le Pool que vous connaissez aussi sous le nom de French Tech Rennes/Saint-Malo, c'est une association qui encourage la création et le développement des start up.

Et en matière d'innovations et de numérique, il y a de quoi faire en Ille-et-Vilaine...

On est un territoire où historiquement, il y a eu beaucoup d'innovations. Ça a démarré dans les années 70 avec les télécoms avec le Minitel. Tout ça, c'est devenu Internet, donc on est devenus aussi très forts en numérique. Donc il y a beaucoup d'entreprises du numérique que vous connaissez comme Klaxoon. On est aussi devenu très fort dans des disciplines du numérique comme la cybersécurité. Rennes est vraiment une des places fortes françaises, la deuxième place forte après Paris, mais également la e-santé. Et puis il y a aussi d'autres domaines de l'innovation qui se développent, comme l'industrie décarbonée.

Et donc vous aidez ces startups, ces entreprises, à se développer, à trouver de l'argent ?

Oui exactement, c'est ça. En fait, on les aide de deux manières. D'une manière très directe, on offre des parcours pour les entrepreneurs. Donc vous démarrez demain un projet de start up avec une innovation, vous allez frapper à la porte du pôle et on va être la porte d'entrée. On va guider l'entrepreneur dans son parcours en lui donnant les conseils et aussi en le mettant en relation avec l'ensemble des acteurs sur le territoire qui sont utiles au développement de mini start up et d'ailleurs c'est pour ça qu'on regroupe ces acteurs dans l'association. Le Poool, c'est 500 membres, 250 startups qu'on accompagne, mais aussi tous les acteurs de la chaîne de l'innovation, des fonds d'investissement, des entreprises de services, d'autres structures d'accompagnement des universités. Donc, une partie de notre métier, c'est de les accompagner directement par du conseil et une autre, c'est de faire beaucoup de mise en relation et de créer du lien entre tous ces acteurs.

C'est quoi le portrait aujourd'hui de celui ou celle qui a des idées dans le numérique en Bretagne ?

C'est assez diversifié. Il y a des entreprises qui sont montées par des étudiants qui sont présents au CES. Il y a des entreprises qui sont montées par des cadres qui ont quinze ou 20 ans d'expérience, des gens qui ont une idée dans un garage, des chercheurs qui sortent d'un laboratoire à Rennes. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui sortent des laboratoires de recherche ou des universités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très varié.

Comment se porte actuellement le secteur après le Covid et en pleine inflation ?

C'est une vraie question. Ce qu'on voit ici pour l'instant, c'est que ça ne va pas trop mal. Ça va même bien pour la plupart des start up qui sont lancées et qui continuent à bien se développer. Et on le voit sur le marché de l'emploi qui est toujours très très tendu sur le recrutement de profils ingénieurs, intelligence artificielle, cybersécurité.

Il y a beaucoup de postes à pourvoir...

Il y a une forte activité de recrutement. Vous pouvez retrouver les offres sur notre site Le Poool.tech . Les entreprises ici sont très soutenues par leur écosystème, par l'Etat et spécifiquement à Rennes. On est aussi sur des domaines qui continuent à marcher. On parle du numérique ou de la cybersécurité, des domaines qui sont en pleine explosion.

A quoi ça sert de participer au CES à Las Vegas ?

Le CES, le Consumer Electronics Show, c'est la grand messe, on va dire, au début de l'innovation électronique grand public. Mais c'est devenu le salon de la technologie. Il y a 100000 personnes, tout le monde est là bas. Donc la première clé d'entrée pour les startups, c'est au moment où elles cherchent à se rendre visible, à s'afficher. C'est un salon dans lequel on va parler objets connectés, technologies, mais aussi finalement toutes les applications, de l'automobile connectée, de la santé connectée et de la maison connectée. Donc c'est assez vaste.