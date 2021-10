Ces métiers qui ont du mal à recruter : il faut redorer l'image de l'industrie en Côte-d'Or

Alors que certains secteurs comme l'agro-alimentaire ou l'hôtellerie-restauration peinent à recruter, les forums pour l'emploi se multiplient en Côte-d'Or ces jours-ci. Alain Roulon, le président d'ACE, une entreprise de métallurgie à Dijon estime qu'il faut redorer l'image de certains métiers

France Bleu Bourgogne : C'est vraiment efficace les forums pour l'emploi comme la French Fab à laquelle vous avez participé cette semaine à Dijon ?

Alain Roulon : Ce qui est bien dans ces moments là, c'est qu'il y a une synergie entre toutes les entreprises. Tout le monde veut se montrer, se rendre attractif, montrer la véritable image de ce qu'est devenue l'entreprise aujourd'hui, l'entreprise industrielle. Et nous sommes tous prêts à aider à accompagner les gens qui n'ont pas les formations pour qu'il y ait de l'emploi dans nos métiers. Beaucoup de métiers sont en tension dans l'industrie en ce moment. Non seulement on peut trouver un emploi sur ce genre de forums, mais en plus ça permet vraiment d'échanger. Sur une annonce de Pôle Emploi, il y a seulement un descriptif du poste, on peut se dire "non ce n'est pas pour moi" , simplement parce qu'on connaît mal l'entreprise.

Chez vous par exemple, quels sont les métiers qui recrutent en ce moment ?

C'est très varié. On peut avoir des métiers comme de la tôlerie, l'usinage. On a également des besoins en montage, en conception, au bureau d'études, en commerce, etc. Nous on se propose de former nos salariés, pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles compétences. Dans une entreprise comme la nôtre, un salarié peut être assuré d'être à l'emploi jusqu'à la fin de sa carrière s'il le souhaite.

Mais justement, les jeunes qui cherchent du travail aujourd'hui ne souhaitent pas forcément rester 40 ans dans la même entreprise ?

C'est vrai. C'est une nouvelle façon de voir le travail. Aux entreprises de s'adapter. Il y a des carrières qui sont multiples, des personnes qui peuvent rentrer à un poste et qui vont faire quatre, cinq, six postes dans la même entreprise et qui vont s'épanouir sur tout ça. Vous allez pouvoir prendre plaisir dans ces métiers là. Je pense que le mot plaisir, on l'a oublié. Mais oui, même dans l'industrie, même dans les usines, on peut prendre plaisir à travailler.