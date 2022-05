Ces particuliers qui louent leur jardin ou leur piscine à l'heure : la demande explose en Picardie

Louer le jardin ou la terrasse d'un particulier pour organiser un événement privé type mariage ou baby-shower est un concept qui séduit de plus en plus en Picardie. Depuis 2018, la plateforme We pets se charge de mettre en lien propriétaires et locataires.

Et si vous privatisiez le jardin d'un particulier pour organiser votre fête de mariage? Avec We Peps, c'est possible. Sur cette plateforme en ligne, des particuliers vous proposent de louer leur jardin, leur piscine, leur villa ou encore leur terrasse pour y organiser vos événements type anniversaire, baptême et vin d'honneur. Le concept attire de nombreux adeptes en Picardie.

60 euros de l'heure la location de jardin

Propriétaire d'une maison à Chépy près d'Abbeville, Noémie Desenclos loue son jardin et sa cuisine depuis l'été 2021. "Je loue la cuisine avec tout l'électroménager, les couverts et les sanitaires sont accessibles évidemment", détaille-t-elle. Elle a reçu sept demandes depuis le début de son inscription, pour des baby-showers, des anniversaires et barbecues. "Ce qui m'a plu c'est de pouvoir louer à l'heure et pas à la semaine ou la journée, ça me permet de rencontrer des gens aussi et d'arrondir mes fins de mois", explique Noémie.

L'heure coûte en moyenne 60 euros à ses locataires. Grâce à cette rentrée d'argent, elle va investir dans une pergola pour sa famille mais aussi pour permettre aux futurs locataires "de profiter de son jardin même quand il pleut".

La Picardie : quatrième région la plus demandée en France métropolitaine

Selon le co-fondateur de We Peps, Benjamin Poutier, aujourd'hui la Picardie est la quatrième région la plus demandée en France métropolitaine. "Pour cet été on s'attend à 1.500 demandes de réservations par mois, affirme-t-il. Aujourd'hui on manque de lieux pour répondre à toutes les demandes." La Somme, par exemple, en comptabilise seulement une vingtaine.

Les propriétaires sont tenus d'accueillir au moins une dizaine de personne lors de chaque location. Concernant le prix, libre à eux de le fixer : "On est en moyenne pour la location d'un jardin entre 400 et 500 euros pour 7-8 heures", indique le co-fondateur. Selon lui la demande a augmenté de 250 % depuis son lancement en 2018.