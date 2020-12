L'année 2020 est une année à vite oublier pour les réseaux de transports de Belfort et Montbéliard. Près de 40 % de fréquention et de recettes en moins partiellement compensées par l'état. La réelle inquiétude porte sur 2021 avec la crise économique et ces voyageurs qui ont tourné le dos au bus.

Ces voyageurs qu'on risque de ne plus revoir dans les bus de Belfort et Montbéliard

Année noire pour le transport public dans le Nord Franche Comté, comme ailleurs. Pour Otymo à Belfort comme Evolity à Montbéliard, le bilan de l'année 2020 s'annonce durement plombée par les deux confinements.

A Belfort, le réseau Optymo a doublé le nombre de voyageurs en dix ans. 2020 risque de réduire ces conquêtes à néant. Avec la crise sanitaire, 40 % de voyageurs et de recettes se sont envolées. Même repli chez Evolity à Montbéliard. Les deux réseaux enregistraient chacun en 2019 entre 8 et 9 millions de voyages sur l'année. Ils devront se contenter cette année de 5 à 6 millions.

Le deuxième confinement a cassé la dynamique

"C'est le trafic de nécessité qui a résisté aux confinements. Après un premier épisode très dur au printemps, on avait retrouvé une partie de nos clients à la rentrée. Puis le deuxième confinement a cassé cette dynamique avec une chute de 43 % des recettes" explique Grégory Carmona, le directeur général du réseau Evolity à Montbéliard.

Des recettes et des voyageurs qui reculent. Et la principale ressource, le versement mobilité, cette taxe qu’acquittent les entreprises, est lui aussi durement impacté par le chômage partiel. Moins 3 millions d'€ à Belfort. Moins 2 à 3 millions d'€ à Montbéliard. L'état a promis de compenser ces pertes. Et pour les recettes, une avance remboursable devrait être proposée.

Des voyageurs qu'il sera difficile de reconquérir

A Optymo comme à Evolity, l'inquiétude porte davantage sur ces voyageurs qui pendant la crise sanitaire ont pris d'autres habitudes. "Aujourd'hui, les salariés ont été invités à réinventer leur mobilité, au profit de la marche à pied, du vélo et même du covoiturage. Et ces gens-là, on va avoir du mal à les reconquérir", explique Marc Rovigo, le directeur du SMTC, le syndicats mixte des transports de l'agglomération de Belfort. 20 % de fréquentation qui pourrait être durablement perdue.

Sans parler de la crise économique qui s'annonce. Moins de voyageurs salariés et moins de versement mobilité. Les deux réseaux pourraient bien être amenés à réduire drastiquement la voilure.