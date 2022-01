CESAR accompagne les entreprises héraultaises pour qu'elles se mettent à l'écologie

C'est un nouvel outil pour favoriser l'économie durable, respectueuse de l'environnement et du bien-être des salariés. CESAR, pour Collectif Engagé dans les Stratégies d'Achats Responsables lancé par la CCI de l'Hérault et financé par l'ADEME, la CCI et la Région Occitanie.