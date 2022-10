Cessation de paiement : risque d'arrêt du périscolaire à l'Amicale laïque de la Chaléassière à Saint-Étienne

Les comptes de l'Amicale laïque de la Chaléassière, à Saint-Étienne, dans la Loire, sont dans le rouge. Ce centre accueille des enfants sur le temps périscolaire et les vacances, mais les parents sont invités à trouver d'autres centres pour les vacances de la Toussaint.

Les parents d'élèves qui laissaient en garde leurs enfants à l'Amicale laïque de la Chaléassière, à Saint-Étienne devront trouver d'autres centres pour les vacances de la Toussaint. Et dès la semaine dernière, nous avions été informés des difficultés l'Amicale, qui ne peut déjà plus assumer le périscolaire puisque c'est la mairie de Saint-Étienne qui va prendre en charge les enfants jusqu'aux vacances de la Toussaint.

L'Amicale a besoin d'une aide supplémentaire d'au moins 210.000 euros sur trois ans

La situation financière de cette amicale, qui a plus d'un siècle, est catastrophique et la question de l'arrêt de la structure se pose désormais.

L'amicale laïque de la Chaléassière est en cessation de paiement, indique la Ville de Saint-Étienne, dans un communiqué. Des élus stéphanois ont rencontré le président de l'Amicale et l'expert comptable : il apparaît que la structure est endettée. Elle a besoin d'une aide supplémentaire d'au moins 210.000 euros sur trois ans, soit 70.000 euros par an.

Les parents, invités à se tourner vers d'autres centres

La municipalité a contacté les autres partenaires et financeurs de l'Amicale : l'Etat, le conseil départemental et la CAF, mais ces derniers ont découvert la gravité de la situation financière et ils n'auraient jamais été alertés par le conseil d'administration de l'Amicale laïque. La Ville de Saint-Étienne indique que ni elle, ni ses partenaires ne sont en mesure d'aider à un tel niveau la structure. Nous avons tenté de joindre le président de l'Amicale laïque de la Chaléassière, mais il n'a pas répondu à nos questions. Les parents sont invités à se tourner vers d'autres centres pour la prise en charge de leurs enfants durant les vacances de la Toussaint.