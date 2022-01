Cesson-Sévigné : Secure-IC s'envole pour le CES de Las Vegas

C'est le grand rendez vous mondial de la "Tech". Le CES débute ce mercredi à Las Vegas, au Etats-Unis. Jusqu'à ce samedi, cela s'annonce comme le grand raout de l'innovation technologique, avec des exposants du monde entier. 11 startups bretonnes font le déplacement, dont Secure-IC, installée à Cesson-Sévigné. Une première pour cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité. "Nous vendons des technologies qui permettent de protéger des objets connectés que ce soit un smartphone, un serveur informatique, une voiture, un véhicule autonome", explique Hassan Triqui, PDG et co-fondateur de Secure-IC, qui emploie aujourd'hui plus d'une centaine de salariés.

Ce déplacement aux Etats-Unis est l'occasion de présenter une innovation qui concerne justement les voitures connectées. "C'est une solution technologique qui va venir protéger l'ensemble des fonctions vitales d'un véhicule, une technologie présente dans une centaine de fonctions du véhicule autonome", poursuit le chef d'entreprise. Secure-IC s'installera donc dans un espace consacré au véhicule demain. "Tous les ingrédients sont réunis pour drainer le chaland, parce que les gens qui viendront dans ce hall-là sont des personnes intéressées par la thématique automobile, notre cible."

Un marché "intéressant, mais qui peut couter très cher"

Jusqu'ici très tournée vers l'Asie, l'entreprise souhaite désormais poursuivre son développement outre-Atlantique. "Dans notre secteur d'activité, la cybersécurité embarquée, les deux marchés principaux sont la Chine et les Etats-Unis. En investissant le marché américain, on est sur un marché qui pèse entre 25 et 30%." Et si Secure-IC décide cette année d'être présente au CES, c'est qu'elle a désormais les moyens de ce développement. "Les Etats-Unis sont un marché important, intéressant, mais qui peut coûter très cher", reconnait Hassan Triqui. "Aujourd'hui nous avons atteint un stade de maturité suffisant."

Si son activité est toujours majoritairement réalisée depuis l'Ille-et-Vilaine, Secure-IC possède désormais des antennes à Paris, Singapour, Tokyo, Shangaï ou dans la Silicon Valley, et travaille sur l'ouverture d'un bureau commercial à Taiwan. L'objectif, atteindre les 300 salariés d'ici 2024-2025, et toujours "le cœur du réacteur en Bretagne".