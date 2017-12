L'entreprise possède son plus grand entrepôt à Cestas, au sud de Bordeaux. Elle tourne actuellement à plein régime. Depuis la mi-novembre et jusqu'à Noël Cdiscount a multiplié par trois ses effectifs pour répondre au développement grandissant de l'e-commerce.

Cestas, France

C'est le grand rush des cadeaux de Noël. Plus que quelques jours pour préparer les paquets et nous sommes de plus en plus nombreux à faire nos achats en ligne. Cette année en France plus de la moitié des cadeaux auront été commandés sur internet. Parmi les leaders de l'e-commerce, l'entreprise Cdiscount possède à Cestas sa plus grosse base logistique. Depuis la mi-novembre Cdiscount tourne à plein régime, 24 sur 24 heures, 7 jours sur 7.

Quelques chiffres pour bien comprendre la dimension et le poids de Cdiscount : volume d'affaire l'an passé : trois milliards d'euros. Nombre de visiteurs sur le site internet : 16 millions par mois. Capacité de stockage sur la base de Cestas : 110.000 mètres carrés. Nombre de colis expédiés par jour en cette période de Noël : 300.000.

L'un des entrepôts de Cestas © Radio France - Stéphane Hiscock

Les entrepôts sont en plein rush depuis Black Friday. Nos effectifs sont montés à 2.300 salariés sur cette seule base de Cestas. — Pierre-Yves Escarpit, directeur des opérations

Les centaines de camions de Cdiscount vont continuer leurs rotations partout en France jusqu'à dimanche, jour de Noël. Pour une commande passée sur internet samedi avant 14 heures, l'entreprise promet une livraison au pied du sapin dimanche matin.