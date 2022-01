Cestas : l'entreprise Lectra entre dans une nouvelle dimension

Le site historique de Cestas emploie plus de 800 salariés

Sur l'immense site de Cestas, Lectra fabrique depuis presque 50 ans, des machines capables de découper de manière autonome les tissus pour l'industrie automobile, celle de la monde et de l'ameublement. Des machines fabriquées avec des pièces françaises ou européennes dans leur immense majorité, ce qui a permis à la société girondine - qui emploie plus de 800 salariés - de ne pas être dépendante de la Chine pour maintenir ses capacités de production, et de ne pas avoir comme beaucoup actuellement, de pénurie de pièces.

Lectra possède aussi à Cestas un gros centre de recherche et développement qui lui a permis de prendre le tournant du 4.0. Les machines sont désormais capables de gérer les découpes de manière quasi autonome, grâce également à des logiciels qui sont vendus avec. Ce tournant du numérique, l’entreprise se l’est aussi appliquée à elle-même, en robotisant une grande partie de sa chaine de production. Aujourd’hui, ce sont par exemple des robots autonomes qui transportent les pièces détachées vers les différents postes de travail, ce qui permet explique le directeur du site Thierry Caye, "de mobiliser les salariés sur les tâches à haute valeur ajoutée".

Le site de production de Cestas est en grande partie robotisé - @oxygen RP

Avec l’acquisition au printemps dernier de son principal concurrent Gerber Technology, Lectra est ainsi devenue l’un des leaders mondiaux de la machine de découpe avec en 2021 un chiffre d’affaire de 236 millions d’euros. Lectra produit désormais 500 machines par an, pour 34 filiales partout dans le monde. Un développement qui va aussi l’amener à recruter 35 ingénieurs en 2022.

