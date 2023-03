Cet ancien militaire a installé un "food truck" à l'intérieur de la caserne de Varces

France Bleu Isère - Ce n'est pas exactement un "food truck", mais un container...

Hervé Liotard - Oui un container à pizza qui fait 12 mètres de long qui a été équipé pour en faire un petit restaurant, pour pouvoir préparer des hamburgers, des pizzas, des tartes salées, différents snackings rapids, paninis, salade, gratin de ravioles, tartiflette, etc. Tout ce qui est restauration rapide.

Vous êtes le seul restaurateur privé à pouvoir travaille à l’intérieur de la caserne ?

Oui je suis le seul actuellement. Il y a des machines, des distributeurs (pizzas, sandwichs) mais tout ce qui est frais, c’est moi qui ai l’exclusivité.

C’est une entreprise privée, mais au sein d’une caserne militaire, sur un terrain militaire...

On a eu l’autorisation d’occuper le territoire (c'est la formulation utilisée dans l'armée, ndlr) après en avoir fait la demande auprès du commandement du 93e RAM et du Général de la brigade (la 27e Brigade d'infanterie de montagne, basée à Varces ndlr).

Ce n'est pas trop contraignant? On imagine que c'est compliqué de s'installer sur ce genre de site fermé au public...

Non, je les connais tous, donc ça se passe bien? Je connais bien cet environnement on va dire...

... oui parce que vous avez fait partie de la maison, vous êtes un ancien militaire !

Tout à fait, j’ai passé 20 ans au 93e Régiment d’artillerie de montagne (93e RAM). J’ai fait mon service militaire en 1997 et après je me suis engagé pendant une vingtaine d’années.

Qu'est-ce qui explique votre changement d’orientation professionnelle ?

J’ai été blessé en opération en Afghanistan à Guam en 2012 (...). J’étais chef de groupe, chef de pièce sur canon César et je ne me sentais plus physiquement de pouvoir mener mes hommes : tout ce qui est sportif, faire du ski de randonnée, etc. Tout le métier de soldat en lui-même, ce n’était plus faisable pour moi.

Donc vous vous êtes reconverti dans la restauration, d’abord dans le civil, à l’extérieur de la caserne...

Oui l'armée m’a fait passer différents stages : j’ai passé mes stages "hygiène", "chef d’entreprise", le permis d’exploitation (...).

Cela ne vous fait pas un peu bizarre de revenir ici, à l'intérieur de l'enceinte de la caserne de Varces où vous avez travaillé pendant longtemps ?

Non ça me fait du bien au contraire, ça ne me change pas trop ! Je les connais, ce sont des camarades avec qui j’ai servi, donc souvent ils viennent me voir, ils me rendent visite, ils viennent manger un bout avec moi.

Vous faites toujours partie de cette famille du 93e RAM...

C’est exactement ça : on parle de famille.