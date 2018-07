Onnaing, France

Coachés par Claude bénévole au Phare, le centre social intercommunal de Vicq, Quarouble et Onnaing, et par un animateur les jeunes de 12 à 17 ans coupent le liseron, arrachent les orties dans le jardin d'une de leur voisine sous un soleil de plomb et sans rechigner. Pendant une semaine, ils ont donner un coup de main à 7 personnes âgées ou handicapées de leur cité Cuvinot.

Un chantier participatif et solidaire organisé par les centres sociaux du Valenciennois pour la 3°fois, une opération cofinancée par Valenciennes Métropole, l'état, la CAF et le bailleur social Maisons et Cités.

.Au lieu de se prélasser chez eux, ou de jouer dehors avec leurs copains, Lucas et Prescillia ont donc décider de faire une bonne action

On s'ennuie pendant les vacances alors c'est mieux d'aider les autres que de ne rien faire.

Quand je serai grande, ce sera mon métier aider les personnes âgées, et ça se passe bien ils m'ont dit t'es une bonne fille

Pour les récompenser de leur semaine de jardinage, les jeunes ont droit à un chéquier loisirs de 220 euros pour eux et leurs familles qu'ils pourront utiliser pour financer les prochaines activités au centre social, et un chèque cadeau de 20 euros par le bailleur social. C'est le 2° chantier pour Ryan, grâce à ça il a pu payer une partie de son voyage à la montagne cet hiver, de quoi booster l'adolescent

Ca rend fier, très fier, ça me donne envie de travailler car en travaillant on peut se payer plein de choses, si on travaille pas on a rien

Un moyen aussi pour les ados de donner un coup de pouce à leurs parents pour financer les activités de l'année.

Ce chantier c'est aussi l'occasion de réconcilier les personnes âgées avec les jeunes assure Olivier Dos Santos, le directeur du Phare

Parfois la cohabitation est pas toujours aisée, surtout en période estivale, où les foots à 23h peuvent générer des nuisances, quand on a 80 ans c'est un peu compliqué, par conséquent cette action permet aux personnes âgées d'avoir une image plus positive de cette jeunesse capable de faire de bonnes choses

A la fin de la semaine, un goûter a été organisé avec tous les participants, et les adolescents ont offert une petite jardinière aux retraités qu'ils ont aidés.