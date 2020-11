"Cet hiver, je skie !" : la tribune de 70 élus et des professionnels de la montagne adressée à Emmanuel Macron

Du Président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux syndicalistes Force Ouvrière, en passant par les hôteliers et les moniteurs de ski, les professionnels et les élus de la montagne signent une tribune adressée à Emmanuel Macron lui demandant de ne pas renoncer à ouvrir les pistes à Noël.

Il est rare, et c'est un euphémisme, de voir leurs signatures côte-à-côte. Et pourtant, cette semaine des élus de tous bords, depuis Les Républicains au Parti Socialiste, signent une tribune adressée à Emmanuel Macron et intitulée #CetHiver,JeSkie !

Dans ce texte, signé également par des syndicats comme Force Ouvrière (Branche des remontées mécaniques et domaines skiables), les professionnels du ski et de la montagne dénoncent les propos d'Emmanuel Macron mardi soir. Le président de la République avait surpris tout le secteur en déclarant que selon lui il était "impossible d'envisager une ouverture des stations pour les fêtes" de Noël.

Dans cette tribune, près de 70 élus et les professionnels du secteur détaillent leur incompréhension alors que des discussions étaient en cours pour proposer un processus sanitaire sécurisé. Ils expliquent qu'ils sont bien sûr "responsables et conscients du contexte sanitaire, mais (...) ils se sont mis tous ensemble en ordre de marche pour pouvoir ouvrir les stations, en offrant aux vacanciers les meilleures conditions de sécurité sanitaire"

Ils appuient aussi sur les conséquences économiques d'une saison tronquée, "un enjeu économique et social majeur pour une filière qui représente plus de onze milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, deux milliards d’euros d’exportations, 400 millions d’euros d’investissements ; une activité qui fait vivre un tissu d’entreprises locales, qui emploie plus de 120 000 personnes dans des territoires".

"Il serait incompréhensible d’ouvrir au public des lieux fermés (théâtres, cinémas, musées…) alors qu’on interdirait les activités de plein air."

Parmi les signataires, ont signé conjointement des élus que l'on n'imaginait pas forcément retrouver côte-à-côte comme par exemple le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, et son homologue en Occitanie la PS Carole Delga.

"Dans un élan collectif sans précédent (...) les élus des stations, des régions, des départements, les parlementaires et les professionnels concernés (exploitants de domaine skiable, hébergeurs, écoles de ski, commerçants …) ainsi que leurs salariés se sont mobilisés, en étroite concertation avec les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre des protocoles sanitaires complets et inédits", écrivent ainsi les co-signataires.

Ils affirment que sur les mesures sanitaires ont été réfléchies et anticipées en station comme par exemple le port du masque obligatoire à bord des remontées et dans les files d’attente, les règles de distanciation et la vente de forfaits en ligne. Ils ne demandent pas de dérogation aux mesures nationales concernant les bars et restaurants.

"Il y a en réalité dans une station les mêmes risques que dans n’importe quelle ville."

Les signataires de cette tribune affirment que "70% de la clientèle de station de ski réside dans des appartements individuels " et qu'il serait incompréhensible d’ouvrir au public des lieux fermés (théâtres, cinémas, musées…) alors qu’on interdirait les activités de plein air"

Ces professionnels soulignent aussi ce qu'ils considèrent comme une injustice et de la concurrence déloyale quand des stations voisines frontalières sont ouvertes comme en Espagne, Andorre ou encore en Suisse. Pour eux, il n’y a aucune raison crédible à ne pas ouvrir la saison de ski dès les vacances de Noël. Des pétitions en ligne pour réclamer l'ouverture des stations à Noël rassemblent dès ce jeudi des milliers de signatures.

