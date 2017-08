Cette année, 23 000 familles d'Indre-et-Loire touchent l'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce jeudi. C'est un coup de pouce financier entre 360 et 400 euros par enfant destiné aux familles les plus modestes pour acheter les fournitures scolaires. Cette année, en Indre-et-Loire, 23 000 ménages vont en bénéficier. Un chiffre en hausse.

C'est un coup de pouce financier bienvenu pour de nombreuses familles modestes. A l'heure de faire les achats de fournitures scolaires, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce jeudi.

En Indre-et-Loire, 23 000 foyers vont pouvoir la toucher. C'est près de 500 familles de plus que l'an dernier. Pour la CAF, la caisse d'allocation familiale qui verse l'ARS, cela représente en Touraine, une dépense totale de plus de 14 millions d'euros. C'est 340 000 euros de plus que l'an dernier.

Pour quel montant ?

Tout dépend de l'âge de vos enfants. S'ils ont entre 6 et 10 ans, vous recevez 364,09 euros précisément. 384,17 euros pour les 11-14 ans et jusqu'à 397,49 euros pour les 15 18 ans. C'est juste un petit euro de plus que l'an dernier.

Qui peut-en bénéficier ?

Pour toucher cet argent, deux conditions. Que vos enfants soient évidemment scolarisés et que le foyer ne dépasse pas un certain plafond de ressources. Pas plus de 24 404 euros par an pour un enfant à charge. Pas plus de 30 036 euros pour deux enfants à charge. Pas plus de 35 668 euros pour trois enfants à charge....

Si vous remplissez ces critères, aucune démarche à faire, la caisse d'allocation familiale se charge elle même de vous la verser sur votre compte. A une exception près. Si vos enfants ont entre 16 et 18 ans, là vous devez simplement préciser en ligne leur situation scolaire sur le site internet de la CAF. Une déclaration sur l'honneur suffit. Le certificat de scolarité n'est plus nécessaire.