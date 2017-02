Cette année la filière forêt / bois française à rendez-vous à Montrond-les-Bains

La commune de Montrond-les-Bains accueille du 1er au 3 février les "Rencontres nationales des territoires forestiers".Trois journées dédiées aux divers enjeux économiques, environnementaux et législatifs de l'exploitation des ressources forestières, du bois de chauffage jusqu'à la construction-bois.

Avec l'organisation de ces"Rencontres nationales des territoires forestiers" dans la commune ligérienne de Montrond-les-Bains, la filière forêt / bois est à l'honneur en ce moment dans la Loire. Dans notre département, ce secteur fait vivre 900 entreprises qui emploient prés de 9000 personnes, pour un chiffre d'affaire de 400 millions d'euros....des forêts qui recouvrent plus d'un tiers de la superficie de la Loire !

Plus de 30% du département de la Loire est recouvert de forêts

Une forêt française qui grandit un peu plus chaque année en superficie et en volume puisque les arbres non coupés grandissent alors que la demande en bois de chauffage et en bois de construction ( premier et deuxième débouchés commerciaux de la ressource en terme de volume) ne cessent de grandir. Une situation qui s'explique notamment par le fait que l'essentiel de ces forêts sont détenues par une multitude de propriétaires privés: dans la Loire seuls 3% des espaces forestiers sont publics et gérés par l'ONF, le reste est divisé entre petits propriétaires possédant souvent moins de 25 hectares, ce qui est insuffisant pour générer une activité de scierie. Loin d'être en danger, la forêt française apparaît plutôt comme largement sous-exploitée, d’après Julien Crozas de l'association des communes forestières d' Auvergne Rhône Alpes:

La forêt en France est une ressource sous-exploitée" - Julien Crozas de l'association des communes forestières d' Auvergne Rhône Alpes Partager le son sur : Copier

Dans la Loire l'ensemble de la filière bois-forêt emploie 9000 salariés dans 900 entreprises

Pourtant les possibilités d'exploitations économiques ne manquent pas, à commencer par le secteur énergétique. Et si les particuliers ont largement recours au bois via inserts, poêles et autres chaudières à granulés, les collectivités investissent de plus en plus dans des réseaux de chaleur. C'est le cas de Montrond-les-Bains qui consomme 2000 tonnes de bois déchiqueté chaque année. A ce sujet la Loire fait d'ailleurs figure d'exemple à suivre puisque c'est l'un des seuls départements à avoir créé son propre syndicat d'énergie. Une structure qui permet de mutualiser les investissements et la gestion des réseaux de chaleur des collectivités comme l'explique Julien Crozas:

Le syndicat des énergies de la Loire: un modèle d'organisation qui a fait ses preuves Partager le son sur : Copier

Autre activité importante liée aux territoires forestiers: l'exploitation du bois de charpente et de construction. Ces dernières années, le bois est notamment de plus en plus employé dans la construction des bâtiments publics. Dans la Loire les exemples ne manquent pas comme le pôle culturel de St Just St Rambert, le gymnase de Montbrison, la médiathèque d'Unieux, la Halle des sports de Firminy, le collège de la Pacaudière ou de Veauche...

Le collège de Veauche et sa façade construction bois © Radio France - Yves Renaud

Il faut dire que le bois est un matériau idéal pour la construction: économique et écologique, léger et résistant, facile à stocker et à manipuler, il n'a que des qualités! John Pellier, chargé de mission des construction publiques en bois à la Fédération nationale des communes forestières est d'ailleurs intarissable sur le sujet:

Le bois, un matériau de construction bien plus résistant qu'il n'y paraît Partager le son sur : Copier

Avec autant de superficie de forêt disponibles et d'atouts sur les plans économiques et environnementaux, la filière bois-forêt représente un gisement d'emplois d'avenir et un facteur de la transition énergétique dont les potentialités sont encore à explorer ...