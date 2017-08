Cette chaussure de foot marseillaise, Wizwedge, va bientôt équiper presque tous les arbitres de Ligue 1 et Ligue 2

WizWedge : c'est son nom. Cette chaussure inventée par des chercheurs marseillais qui serait révolutionnaire : beaucoup moins fatigante pour le corps, elle diminuerait grandement le risque de blessure.

Après des années de tests en laboratoire scientifique et industriel, le modèle Wizwedge a déjà été mis à l'épreuve grandeur nature par des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 la saison dernière, mais aussi par des footballeurs et quelques rugbymen du Racing 92.

La WizWedge, inventée à Marseille, chaussure de football qui garantit un risque de blessure considérablement affaibli - Karine Villalonga - Wizwedge

La promesse ? jusqu'à 85% des ondes de choc absorbées

Tout le travail de recherche et de développement se fait à Marseille : au laboratoire de mécanique appliquée de la faculté d'Aix-Marseille. En revanche, les chaussures sont fabriquées dans le Nord de l'Italie

La chaussure de foot Wizwedge diminuerait grandement le risque de blessure. Une innovation marseillaise. Reportage FB Provence Copier

Des capteurs posés sur les jambes avant un atelier où sont étudiés tous les appuis (WizWedge) © Radio France - Tony Selliez

"C'est la conception même des chaussures, qui est en cause dans la majorité des blessures.. donc on a voulu traiter les causes.. (..) notre produit est innovant au niveau architectural, permet une très bonne répartition des appuis"Jean-Luc Guer, podologue et fondateur de la marque WizWedge

Jean-Luc Guer, podologue et fondateur de la marque WizWedge Copier

La force, l'atout du produit ? Ses concepteurs l'assurent : cette chaussure soulage "l’ensemble de la chaîne musculaire postérieure (muscles plantaires, tendon d’Achille, mollets, ischio-jambiers, fessiers, lombaires) grâce à une surélévation étudiée du talon associée au support des arches plantaires". Cette mini-semelle au niveau du talon est amovible et personnalisable en fonction de la morphologie de chacun.

"Il y a un support de voûte particulier qui permet de détendre la chaîne postérieure" Michel Behr, le responsable du laboratoire de biomécanique appliquée à la faculté d’Aix-Marseille

LA Wizwedge chaussure De Foot inventée à Marseille. Ici test Sur un arbitre en labo pour personnalisation. Reportage à suivre @bleuprovencepic.twitter.com/3JPfuFsqij — Tony Selliez (@TSelliez) August 29, 2017

Grâce à un partenariat signé avec leur syndicat SAFE, une dizaine d'arbitres français viennent de donner leurs mesures en laboratoire, pour être bientôt dotés de cette chaussure.

"L'impression de rentrer dans une pantoufle. Et puis c'est surtout le lendemain du match, là où vous avez les muscles plutôt courbaturés, j'avais de la fatigue certes mais à un degré beaucoup moins important que ce que je connaissais jusqu'à présent" Antony Gautier, arbitre international. Il porte ces chaussures à chaque rencontre depuis la saison dernière déjà

Antony Gautier, arbitre central en Ligue 1 et arbitre international Copier

La société WizWedge est parallèlement en train de terminer ses études pour une chaussure de running , dont le lancement espéré printemps 2018