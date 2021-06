"Cette dette nous a permis de ne pas mourir, mais si demain on doit rembourser ET investir, il y a un hiatus"

La situation est très critique pour la Brittany Ferries . La compagnie maritime n'a pas retrouvé son trafic passagers en raison de la crise du Covid-19. La saison 2021 va être aussi catastrophique que celle de 2020 prévient Christophe Matthieu. Le directeur général de la Brittany Ferries est venu évoquer l'avenir de l'entreprise à Cherbourg ce lundi 28 juin, notamment avec la députée LREM de la Manche, Sonia Krimi.

En 2 ans, la compagnie aura transporté seulement 25 % de passagers par rapport au trafic habituel -autour de 500 000 passagers cette année, contre 2,4 millions sur une année normale- et ce alors même que le transport passager représente 80% de son activité.

La compagnie en appelle donc à la solidarité nationale et demande non plus un prêt pour éviter un trop gros endettement, mais une aide. Christophe Matthieu, le directeur général de la Brittany Ferries : "l'urgence n'est pas une urgence de trésorerie pour la semaine prochaine mais on a besoin de visibilité sur la pérennité de l'entreprise, pour nos investissements. "

"La saison 2021 va être aussi catastrophique que celle de 2020 " prévient Christophe Matthieu, le directeur général de la Brittany Ferries © Radio France - Jacqueline FARDEL

Croire en l'avenir

La compagnie veut se projeter dans l'avenir et continuer à investir. Symbole de cette volonté le Galicia, entré en flotte en décembre et qui permet les liaisons Cherbourg-Portsmouth-Santander. Il vient à Cherbourg une fois par semaine, il est reparti ce lundi soir vers Portsmouth. Il devrait bientôt être rejoint par 2 autres navires.

Le Salamanca attendu l'an prochain et le Santoña en 2023, deux navires plus propres qui tournent au gaz naturel. La compagnie a mis une option d'achat sur ses bateaux, encore faut-il pouvoir concrétiser. Les futurs bateaux pourront transporter plus de 1000 passagers, ils devraient aussi permettre de confirmer le positionnement de la Brittany Ferries sur les liaisons entre l'Angleterre et l'Espagne

35 % du personnel de la Brittany Ferries ( 2000 salariés en CDI ) est aujourd'hui encore en chômage partiel.

La députée de la Manche LREM Sonia Krimi a assuré que les parlementaires de la majorité allaient pousser le gouvernement à inclure une aide à la compagnie dans la prochaine loi de finances